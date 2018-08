Astrofisica | Hot DOG di quasar in salsa di raggi X

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 agosto 2018) Le hanno chiamate Hot DOG, ma non hanno niente a che fare con lo street food. Sono galassie molto particolari: il loro nome – Hot Dust-Obscured Galaxies – richiama il fatto che sono calde e ricche di polveri. Nonostante siano sorgenti di emissione luminosa fino a mille volte più intense della Via Lattea, la loro luce viene oscurata dalla grande quantità di gas e polvere che le circonda, rendendole difficili da osservare. Un team guidato da Luca Zappacosta dell’Inaf di Roma ha ottenuto per la prima volta un’osservazione dettagliata ed estesa neiX. I risultati sono in uscita sulla rivista Astronomy & Astrophysics. Le Hot DOG sono una categoria rara e molto peculiare di nuclei galattici attivi, ovvero galassie che ospitano nel loro nucleo un buco nero supermassiccio particolarmente vorace. Volendo essere ancora più precisi, si tratta deipiù luminosi presenti ...