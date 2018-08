Assalto alla lira turca | «Colpa dei social» Scatta l’indagine su 346 account sospetti

Turchia - l'Assalto alla lira? «Colpa dei social». Erdogan e l'indagine su 346 account sospetti : Nel giorno in cui riaprono i mercati, la Turchia tenta di correre ai ripari per arginare il calo della lira, la sua moneta nazionale, che ha perso più del 40% del suo valore sin dall'inizio dell'anno, ...

Juventus - Bernardeschi : 'Assalto alla Champions. Ronaldo? Un piacere enorme giocare con lui' : Campo e mercato, con l'arrivo di Cristiano Ronaldo ad impreziosire la rosa della Juventus . In America si suda, così come alla Continassa, dove i reduci dal Mondiale lavorano duro per mettersi al ...

Fiorentina : Assalto a Mirallas : Secondo quanto riportato da Sky Sport il direttore generale della Fiorentina , Pantaleo Corvino ha messo nel mirino il centrocampista belga dell'Everton , Kevin Mirallas . L'operazione si può chiudere in prestito con diritto di ...

Kovacic alla Roma?/ Ultime notizie : ultimatum al Real Madrid - Monchi prepara Assalto : Kovacic alla Roma? ultimatum del centrocampista al Real Madrid, Monchi prepara assalto al calciatore croato. Le Ultime notizie: in corsa anche Manchester City e Bayern Monaco(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 17:25:00 GMT)

Ceuta - Assalto : 800 migranti sfondano confine - 600 entrano in Spagna/ Ultime notizie : allarme ridimensionato? : Spagna, 400 migranti assaltano il confine a Ceuta, enclave in Marocco: Ultime notizie, la crisi migratoria colpisce anche Madrid, "porti chiusi in Italia? Sbagliano" contesta il Ministro(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 23:53:00 GMT)

Migranti - Assalto alla barriera di Ceuta : la gioia e i festeggiamenti di chi riesce a entrare in Spagna : Circa 800 Migranti, in arrivo dal Marocco, hanno forzato la barriera nell’enclave spagnola di Ceuta, scavalcando la doppia recinzione di sette metri di altezza e ingaggiando una battaglia con la polizia marocchina e la Guardia Civil spagnola che ha provocato decine di feriti. Oltre 600 sono riusciti a entrare in territorio spagnolo. Si tratta del più grande sconfinamento da quando, nel febbraio 2017, oltre 850 Migranti riuscirono a entrare ...

“Assalto” alla concessionaria - trovata l’auto dei ladri | : Nuovi sviluppi delle indagini sul tentativo di furto in via Stalingrado. La Opel Astra era stata abbandonata alla Fontanassa. Ieri il francese preso dai carabinieri ha patteggiato

Berardi alla Roma/ Calciomercato : Monchi pronto all'Assalto finale - la differenza è minima : Berardi alla Roma, Calciomercato: Monchi pronto all'assalto finale, la differenza con la richiesta del Sassuolo è minima e il colpo è quindi vicino...(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 10:53:00 GMT)

Bocelli - paura nella notte : Assalto alla villa di Forte dei Marmi mentre lui dorme : paura per il tenore Andrea Bocelli che stava trascorrendo la notte nella sua villa sul lungomare a Forte dei Marmi in Toscana. Alcuni rapinatori, infatti, hanno tentato di entrare in casa: sono solo ...

NBA - la “lunga estate caldissima” che cambierà faccia alla lega : nuovi super-team per tentare l’Assalto agli Warriors : La free agency NBA avrà inizio durante la prossima settimana, le trattative però stanno già prendendo quota, entusiasmando gli appassionati di basket e di mercato L’1 luglio è alle porte, la data nella quale inizierà ufficialmente la free agency NBA, è oramai davvero vicina. Quella che ci attende è un’estate davvero caldissima, ricca di capovolgimenti, rivoluzioni e nuovi super-team, tesi a “minacciare” il domino ...

Calciomercato Juventus - ecco perchè Cristiano Ronaldo non è solo un sogno : via due big - la squadra per tentare l’Assalto alla Champions [FOTO] : Calciomercato Juventus – La Juventus è sempre più scatenata sul Calciomercato, i bianconeri pensano in grande in vista della prossima stagione con l’intenzione di tentare l’assalto alla Champions League, obiettivo sfumato per poco nelle ultime stagioni. Ore caldissime per le strategie bianconere, il sogno porta il nome di Cristiano Ronaldo. . Secondo alcune indiscrezioni provenienti direttamente dalla Spagna, la clausola ...