Art director a Düsseldorf | “In Italia mi pagavano 500 euro Qui dopo 5 anni ho avuto già

(Di lunedì 13 agosto 2018) Anche sognare ad occhi aperti può diventare un mestiere. Eppure in pochi avrebbero scommesso unsu quel ragazzone milanese, partito solo seiprima dalla periferia per realizzare quello che, fino al 2012, pareva poco più di una chimera: lavorare come artper una grande agenzia internazionale, come sognava fin da ragazzino quando, dai banchi di scuola, amava collezionare campagne pubblicitarie – ritagliate ossessivamente da ogni rivista – invece delle solite figurine Panini. Per riuscirci però,tanta gavetta e un’esperienza agrodolce a Manchester, dove per mantenersi gli studi arriva a lavorare persino come netturbino, Marino Monti (oggi 35) decide – come tanti protagonisti delle storie raccontare in questa rubrica – di mollare tutto per accettare una proposta dalla Jun von Matt di Amburgo. Otto mesi di stage, a 500che “in ...