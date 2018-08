Arriva la burrasca di Ferragosto | Pioggia e temperature in calo di 10° C

blogo

(Di lunedì 13 agosto 2018) Secondo le previsioni dei meteorologi dell'Aeronautica Militare, la settimana disarà molto instabile e vedrà la regioni italiane colpite da piogge e vento. C'è in arrivo una vera e propriae a Genova ne hanno già avuto un assaggio, perché oggi c'è stata una tromba d'aria, nata a 6 miglia dalla costa di Genova Voltri e che si è scaricata a terra nella zona di Crevari. Fortunatamente non sembra aver provocato danni a persone o cose. Anche a Celle Ligure, nel savonese, ci sono state trombe d'aria.Ma la giornata peggiore in assoluto sarà quella di domani, martedì 14 agosto, vigilia di: al Nord ci sarà nuvolosità variabile, intensi temporali in particolare in Liguria e in Friuli Venezia Giulia, poi la situazione migliorerà nel pomeriggio. Nel centro d'Italia e in Sardegna ci saranno delle precipitazioni nel pomeriggio, in Emilia Romagna anche la grandine. ...