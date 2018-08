Arriva la burrasca di Ferragosto | crollano le temperature 

Ferragosto bagnato - Arriva la «Burrasca» Previsioni - Che tempo farà mercoledì 15 : I tempo rali partiranno lunedì a Nord per raggiungere mercoledì 15 il Sud: caldo in diminuzione ovunque

Meteo - Arriva la burrasca di Ferragosto : temporali già da domani - sino a 10° in meno : Un calo termico sensibile sta per interessare l'Italia che per un paio di giorni almeno conoscerà una fase tutt'altro che estiva. Il clou è atteso proprio il 15 con quella che...