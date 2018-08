ARETHA FRANKLIN STA MORENDO? GRAVEMENTE MALATA Come sta? In carriera ben 52

La versione di Erdogan e le condizioni di ARETHA Franklin. Di cosa parlare stasera a cena : Il presidente turco Erdogan pesca in tutto il suo repertorio semi-dittatoriale: se la prende con giornali, Tv e social, chiedendo di individuare le notizie, ovviamente da lui definite false, che hanno provocato la crisi della valuta nazionale e quindi ordina alla magistratura un'inchiesta nello stil

Paura per ARETHA FRANKLIN : “È in fin di vita” : Aretha Franklin, regina del soul e star di fama internazionale, è gravemente malata e in fin di vita. A svelarlo Roger Friedman, giornalista di Showbiz 411, secondo cui le condizioni della cantante sarebbero ormai disperate, tanto che la famiglia si sarebbe già riunita intorno a lei in attesa della morte. Aretha Franklin – ha spiegato – si troverebbe nella sua casa di Detroit, circondata dalle persone più care, che in queste ore ...

L'omaggio di ARETHA FRANKLIN a Papa Francesco a Philadelphia : Durante il viaggio Apostolico di Papa Francesco negli Stati Uniti del settembre 2015 nell'incontro con le famiglie cristiane a Philadelphia Aretha Franklin dedicò al Pontefice un gospel.

