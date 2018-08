Aretha Franklin malata | ricoverata a Detroit | la leggenda del soul sarebbe in fin di vita

La regina del soul Aretha Franklin è "gravemente malata" : Sono gravi le condizioni di salute dell'icona Aretha Fanklin. I famigliari chiedono 'preghiere e privacy' per la regina del soul arrivata ai suoi 76 anni. Una vicenda avvolta dal mistero e da un'...

Aretha Franklin è “gravemente malata - i suoi familiari sono già pronti al peggio” : Aretha Franklin è in fin di vita. Questa la notizia esclusiva riportata dal sito Showbiz411, che in un articolo a firma dell’amico di famiglia Roger Friedman rivela che la cantante è “gravemente malata“, circondata nella sua casa di Detroit “dalla famiglia e dalle persone più vicine che si starebbero già preparando al peggio”. La Franklin ha compiuto 76 anni a marzo. La famiglia della “Regina del Soul”, spiega ...

Media - Aretha Franklin gravemente malata : ANSA, - ROMA, 13 AGO - Aretha Franklin è "gravemente malata": la regina del soul, 76 anni, sarebbe in fin di vita a Detroit e la famiglia avrebbe chiesto "preghiere e privacy". A riferirlo per primo è ...

Media Usa : Aretha Franklin "gravissima" : 12.05 Aretha Franklin è in condizioni di salute molto gravi.Lo rivela il giornalista Roger Friedman di Showbiz 411, secondo cui la regina del soul,76 anni, è a Detroit, sua città natale, circondata dall'affetto di amici e familiari che hanno chiesto il rispetto della privacy "Lady Soul", prima donna a entrare nella Rock and Roll Hall of Fame e vincitrice di 18 Grammy, è diventata famosa a fine anni Sessanta con pezzi come I never loved a man ...

Aretha Franklin sta morendo? "Gravemente malata"/ Ultime notizie - come sta : paura per la regina del soul : Aretha Franklin: come sta la regina del soul? "E' gravemente malata": le recenti voci non lasciano ben sperare. Le Ultime apparizioni pubbliche e i concerti annullati.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 11:59:00 GMT)

Aretha Franklin è gravemente ammalata : già dal 2010 combatte con il cancro : La regina della soul music, la grande Aretha Franklin, sarebbe gravemente ammalata. Dopo la tragedia che ha colpito Tina Turner, dunque, ecco un’altra brutta notizia per un’altra vocalist che ha fatto la storia. La cantante già non godeva di una salute di ferro negli ultimi anni ma adesso la situazione è purtroppo peggiorata al punto che non si teme più il “se” ma addirittura il “quando”, stando alle notizie ...

Aretha Franklin "gravemente malata" : Aretha Franklin è in condizioni di salute moto gravi. Lo rivela il giornalista Roger Friedman di Showbiz 411, spiegando che la regina del soul, 76 anni, si troverebbe nella sua città natale, Detroit, ...

USA : “Aretha Franklin gravissima - è in fin di vita” : Secondo il giornalista Roger Friedman di Showbiz 411, le condizioni di salute di Aretha Franklin sarebbero moto gravi: la regina del soul si troverebbe nella sua città natale, Detroit, circondata dall’affetto di amici e familiari, che hanno chiesto il rispetto della privacy. La cantante americana 76enne ha vinto 18 Grammy Awards ed è stata la prima donna a conquistare un posto nella Rock and Roll Hall of Fame. L'articolo USA: “Aretha ...

Aretha Franklin - la regina del soul è «gravemente malata» : «gravemente malata». Così i media americani hanno descritto Aretha Franklin, le cui condizioni di salute, già precarie, sarebbero precipitate nella notte. A darne notizia, per primo, è stato il sito Showbiz411, riportando come i familiari della regina del soul, i pochi sopravvissuti, abbiano chiesto «preghiere e privacy». La Franklin, la cui ultima performance risale al novembre scorso, quando pur esausta si è esibita alla Elton John Aids ...

Aretha Franklin è gravemente malata e vicina alla morte : Aretha Franklin sarebbe "gravemente malata" e vicina alla morte. Secondo quanto riportano alcuni siti americani, tra cui Showbiz411 e Newsone, ma anche The Sun e Mirror, le condizioni di salute della Regina del Soul sarebbero peggiorate nella serata di domenica e l'artista si troverebbe a Detroit circondata dagli amici e dalla famiglia.--A onor del vero da diversi mesi circolano notizie sulla salute della leggendaria cantante di 76 anni, sempre ...

Matt "Guitar" Murphy - morto chitarrista Blues Brothers/ Da Aretha Franklin e Redding : al servizio degli altri : La scomparsa di Matt Guitar Murphy, celebre chitarrista dei Blues Brothers nell'omonimo film e nei dischi del gruppo. Sempre al servizio degli altri, da Otis Redding a Aretha Franklin(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 12:48:00 GMT)