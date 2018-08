Aretha Franklin | la regina del soul è «gravemente malata»

vanityfair

(Di lunedì 13 agosto 2018) «». Così i media americani hanno descritto, le cui condizioni di salute, già precarie, sarebbero precipitate nella notte. A darne notizia, per primo, è stato il sito Showbiz411, riportando come i familiari delladel, i pochi sopravvissuti, abbiano chiesto «preghiere e privacy». La, la cui ultima performance risale al novembre scorso, quando pur esausta si è esibita alla Elton John Aids Foundation, a New York, potrebbe avere un cancro. Nel 2010, le è stato diagnosticato una prima volta e i media, ora, sostengono l’ipotesi di una recidiva. La famiglia, riunita a Detroit per vegliare la cantante, 76enne, non ha reso noti i dettagli della malattia, limitandosi a chiedere discrezione. È online, dove laè stata data per morta lo scorso anno a causa di un profilo fake, che si sono diffuse le prime indiscrezioni, per lo più dovute ...