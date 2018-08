Aretha Franklin è gravemente malata e vicina alla morte

huffingtonpost

(Di lunedì 13 agosto 2018)sarebbe "" e. Secondo quanto riportano alcuni siti americani, tra cui Showbiz411 e Newsone, ma anche The Sun e Mirror, le condizioni di salute della Regina del Soul sarebbero peggiorate nella serata di domenica e l'artista si troverebbe a Detroit circondata dagli amici e dfamiglia.A onor del vero da diversi mesi circolano notizie sulla salute della leggendaria cantante di 76 anni, sempre smentite. Già dal 2011, infatti, si parla di un cancro che l'avrebbe colpita, quando in esclusiva rivelò che i medici le avevano consigliato di annullare tutte le date dei suoi concerti."Non sono una personaquale piace parlare delle proprie cose e della propria salute" disse all'epoca. "Non troppo, non troppo. Ci sono molte persone che parlerebbero di qualsiasi cosa, purché qualcuno le ascolti. Ma io non sono una di ...