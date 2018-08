Aquarius | Toninelli | responsabilità Gb

Aquarius - Toninelli alza la voce : "Responsabilità di Londra" : Segui su affaritaliani.it

Toninelli 'scarica' Aquarius sul Regno Unito : "L'Ong #Aquarius è stata coordinata dalla Guardia Costiera libica in area di loro responsabilità. La nave è ora in acque maltesi e batte bandiera di Gibilterra. A questo punto il Regno Unito si assuma ...

Aquarius - Toninelli : "Nessun atto formale di chiusura porti" : Non vi è stato alcun atto formale di chiusura dei porti italiani ". E' quanto afferma il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Danilo Toninelli , nel corso del question time nell'Aula di ...

Aquarius - Toninelli : “Nessun atto formale di chiusura dei porti - mancava l’ok di Salvini a far sbarcare i migranti” : “Non vi è stato alcun atto formale di chiusura dei porti italiani, ma è stata raccolta la disponibilità manifestata all’apertura del porto di Valencia da parte del governo spagnolo”. Lo ha affermato il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli in question time alla Camera parlando della vicenda dell’Aquarius, la nave con 629 migranti rimasta per 8 giorni in mare prima di attraccare nello scalo spagnolo. “Dopo aver ...

Aquarius - l'ultima follia di Danilo Toninelli : 'Chiudere i porti? Mai...' - la frase che può fregarlo : Ragione politica vorrebbe che il senatore pentastellato scegliesse di stare in silenzio per qualche giorno. E invece no: l'uomo della 'massima concentrazione' è tornato alla carica cercando di ...

Aquarius - Alessandro Di Battista : “Sto con Toninelli e Di Maio. Per me il futuro degli africani è in Africa” : La forzista Laura Ravetto lo accusa per il suo silenzio sul caso Aquarius, durante la trasmissione Agorà su Rai 3. E Alessandro Di Battista dopo poche ore (fuso orario permettendo) risponde. “Mi hanno riferito che in alcune trasmissioni televisive italiane qualcuno si domandava il perché di un mio ‘silenzio‘ riguardo alle tematiche legate all’immigrazione”, ha scritto su facebook l’ex parlamentare del ...

M5s - Roberto Fico - Danilo Toninelli e Filippo Nogarin - così la Casaleggio ha messo in ginocchio i ribelli di Aquarius : Meglio subire in silenzio che far saltare tutto in aria. La linea della Casaleggio Associati , macchina comunicativa , e non solo, del Movimento 5 Stelle , sul caso Aquarius , immigrati e porti chiusi ...

Roberto Saviano oltre ogni limite : 'Aquarius - perché Matteo Salvini e Danilo Toninelli sono dei banditi' : 'I problemi ci sono - sottolinea -, ma sono di organizzazione politica dei rifugiati. Un governo ha tutto il diritto di chiedere una rinegoziazione della organizzazione dei flussi dei migranti, ma ...

Toninelli - su Aquarius bene pragmatismo : La prima mossa, ha aggiunto, "è politica. In Italia il business dell'immigrazione non è più tale. Sembrava tutto normale: oggi si sa che le cose possono cambiare: basta a chi diceva che con l'...

Toninelli - su Aquarius bene pragmatismo : La prima mossa, ha aggiunto, "è politica. In Italia il business dell'immigrazione non è più tale. Sembrava tutto normale: oggi si sa che le cose possono cambiare: basta a chi diceva che con l'...

Migranti : Toninelli - su Aquarius azione politica di giusto pragmatismo : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – La gestione della vicenda dell’Aquarius è stata messa in campo “un’azione politica importante tenendo un giusto pragmatismo che prima non c’era. Nessuno prima parlava di Malta che rispondeva negativamente”. A rivendicarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, assicurando, in un’intervista a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital, che ...

Migranti : Toninelli - su Aquarius azione politica di giusto pragmatismo : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – La gestione della vicenda dell’Aquarius è stata messa in campo “un’azione politica importante tenendo un giusto pragmatismo che prima non c’era. Nessuno prima parlava di Malta che rispondeva negativamente”. A rivendicarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, assicurando, in un’intervista a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital, che ...

Aquarius - Toninelli : “Domani un caso analogo alla nave di Sos Méditerranée? Ci comporteremo allo stesso modo” : “La Spagna ha dato disponibilità ad accogliere la nave Aquarius, noi attraverso una nave della Marina militare e una della Guardia costiera l’accompagneremo in pochissimo tempo, credo nei prossimi giorni”. Così il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, al termine della riunione a Palazzo Chigi, con i vicepremier Di Maio e Salvini e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Toninelli ha poi aggiunto: “Non ...

Caso Aquarius - Saviano contro Matteo Salvini : “Lui e Toninelli si comportano da banditi” : Roberto Saviano commenta ai microfoni di Fanpage.it la vicenda che ha visto protagonista nelle ultime ore la nave Aquarius di Medici senza Frontiere con a bordo più di 600 migranti costretti in mare in seguito alla decisione del governo italiano di chiudere i propri porti: "Comportamento da banditi. Tutto ciò che vi raccontano sull'Europa e l'immigrazione è una grande bugia. Vi spiego perché".Continua a leggere