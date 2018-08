Aquarius senza un porto E la Spagna dei buonisti stavolta rimane in silenzio

Migranti - Aquarius senza porto : appello ai governi Ue/ Ultime notizie : soccorsi ignorati - nave verso l'Europa : Aquarius con 141 Migranti a bordo, appello ai governi europei affinchè possano indicare un porto sicuro in cui sbarcare. L'allarme delle Ong sulle navi.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 08:07:00 GMT)

Aquarius a Valencia - Medici senza Frontiere contro il governo : “Ha giocato con la vita di 629 persone” : Durissimo comunicato di Medici senza Frontiere contro il governo: "Gli uomini, le donne e i bambini a bordo dell'Aquarius sono fuggiti da conflitti e povertà e sono sopravvissuti ad orribili abusi in Libia. Sono stati trasferiti da una barca all'altra come merci e hanno dovuto sopportare un inutile e lungo viaggio in mare".Continua a leggere

Aquarius ARRIVATA A VALENCIA/ “Benvenuti a casa”. Medici Senza Frontiere attacca l’Unione Europea : AQUARIUS ARRIVATA a VALENCIA, per 629 migranti, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 09:39:00 GMT)

Caso Aquarius - Medici Senza Frontiere : 'Dispersi due migranti : forse annegati durane i soccosi' : 'Mancano all'appello due persone, si teme annegate nelle difficili operazioni di salvataggio tra sabato e domenica', quando 629 migranti sono stati soccorsi a largo della Libia e fatti salire tutti ...

Aquarius - lite Italia-Francia : Mattarella appoggia la linea del governo. Di Maio : “Senza le scuse - non indietreggiamo” : “Il fronte istituzionale italiano è perfettamente compatto“. Sulla crisi delle relazioni tra Italia e Francia, dopo le parole di Emmanuel Macron e del suo partito sul caso Aquarius, parlano fonti di Palazzo Chigi, citate dal Corriere della Sera. E tengono a precisare che per ora il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato pieno appoggio a Giuseppe Conte. Il Quirinale condivide la linea del governo, in particolare sulla ...

Italia vs Francia : caso Aquarius apre la crisi/ Conte “senza scuse non andrò a Parigi” - e Macron ‘si corregge’ : Italia vs Francia: caso migranti Aquarius apre la crisi istituzionale dei due Paesi. Salta vertice ministri Economia, Conte “senza scuse non andrò venerdì a Parigi” e Conte corregge il tiro(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 17:50:00 GMT)

Caso Aquarius - Conte : senza le scuse di Macron non andrò a incontrarlo a Parigi : I due avrebbero deciso insieme di cancellare il volo, in programma alle 14, del responsabile dell'Economia. Il premier attende le scuse: se non arriveranno nell'arco della giornata, il vertice verrà ...

Aquarius - presidi in tutta Italia con lo slogan “Apriamo i porti”. Medici senza frontiere : “Grazie per la solidarietà” : Milano, Firenze, Napoli, Torino, migliaia di persone tutte riunite per il presidio “Apriamo i porti. Garantiamo il soccorso in mare”. E ancora manifestazioni e sit-in da Pavia a Brindisi, da La Spezia a Vicenza, da Como a Benevento, a rappresentanza di quella parte d’Italia che non condivide la decisione del ministro dell’Interno Matteo Salvini di impedire alla nave Aquarius di attraccare nei porti ...

Aquarius - Macron contro Salvini : 'Italia cinica e irresponsabile'. Palazzo Chigi : no a lezioni ipocrite. Merkel : senza unità l'Ue esplode : Italia sotto attacco degli altri paesi europei dopo lo stop alla nave Aquarius con a bordo 629 persone. I migranti intanto raggiungeranno Valencia, dopo l'offerta del governo spagnolo, ma a bordo di ...

Dalla nave Aquarius : “Nessuno ci ha detto di andare in Spagna - ci vorranno giorni e siamo senza cibo” : Abbiamo raggiunto telefonicamente Naiara Galarraga Gortàzar, giornalista de El Pais, mentre Dalla nave Aquarius fanno sapere di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale relativamente alla possibilità di dirigersi nel porto di Valencia. E smentiscono Salvini, che aveva parlato della possibilità di trasbordare donne e bambini Dalla nave sulle motovedette italiane: "Non ci risulta".Continua a leggere

Scontro Italia-Malta - Aquarius senza un approdo : ... il salvataggio di vite in mare deve restare una priorità assoluta di ogni governo" , ammonisce l'Unhcr, mentre il "timore" di Msf è che "ancora una volta la politica degli stati europei sia posta al ...