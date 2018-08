Aquarius | la Spagna nega l' approdo alla nave con a bordo 141 migranti

Migranti - dopo Malta e Italia la nave Aquarius respinta anche dalla Spagna : “Non siamo il porto più vicino” : dopo aver incassato il no allo sbarco da Malta e Italia, alla nave Aquarius, al momento bloccata nel mar Mediterraneo in attesa dell'autorizzazione allo sbarco in un porto sicuro, è arrivata l'offerta da parte del porto della città di Barcellona, offerta che però stata immediatamente bloccata dal governo di Madrid perché "non sarebbe il porto sicuro più vicino"Continua a leggere

Salvini - “Aquarius non in Italia” : no di Malta e Spagna/ Migranti - Meloni : “nave sequestrata se esistesse Ue” : Aquarius con 141 Migranti a bordo, appello ai governi europei affinchè possano indicare un porto sicuro in cui sbarcare. L'allarme delle Ong sulle navi e il rifiuto di Salvini(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 20:40:00 GMT)

Migranti su Aquarius - scontro Salvini-De Magistris. No della Spagna | : La nave ha salvato 141 persone al largo della Libia e ha chiesto all'Europa un approdo. Il ministro dell'Interno: "Vada dove vuole, non in Italia". De Magistris offre il porto di Napoli. Toninelli: "...

Aquarius con 141 migranti - stop di Salvini : «Mai in Italia» No anche di Spagna e Malta Altri 109 a Lampedusa Video : Toninelli: «La nave batte bandiera di Gibilterra, il Regno Unito si assuma la responsabilità». E Madrid frena Barcellona: «La Spagna non è il porto più sicuro»

MIGRANTI - PORTI CHIUSI PER NAVE Aquarius - SALVINI : "ONG NON IN ITALIA"/ Dopo Malta - anche Spagna nega attracco : AQUARIUS con 141 MIGRANTI a bordo, appello ai governi europei affinchè possano indicare un porto sicuro in cui sbarcare. L'allarme delle Ong sulle navi e il rifiuto di SALVINI(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:39:00 GMT)

Porti chiusi per nave Aquarius - Salvini : "Ong non in Italia"/ Toninelli attacca Gb. Si fa avanti la Spagna? : Aquarius con 141 migranti a bordo, appello ai governi europei affinchè possano indicare un porto sicuro in cui sbarcare. L'allarme delle Ong sulle navi e il rifiuto di Salvini(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 16:26:00 GMT)

Aquarius senza un porto. E la Spagna dei buonisti stavolta rimane in silenzio : Pochi giorni fa, un centinaio di migranti era giunto a Cartagena, sfuggendo alla burrasca, ma non c'era nessuna autorità politica ad accoglierli. Gli stessi volontari di SOS Mediterranée denunciano ...

Spagna : giudice - no violenze su Aquarius : ANSA, - MADRID, 26 GIU - Un magistrato di Valencia ha escluso che ci siano state aggressioni sessuali contro 25 donne e minori a bordo dell'Aquarius durante la traversata fino alla città spagnola, ...

Non solo Aquarius : perché l’Italia dovrebbe studiare il caso della Spagna : La scorsa settimana, dopo un G7 non senza sorprese, il leitmotiv che ha attraversato l'Europa è stata la vicenda della nave Aquarius e dei suoi 629 passeggeri ai quali l'Italia ha negato l'accesso alle proprie coste. Nonostante il tentativo di alcuni sindaci di provare a rompere con la linea dura imposta dal Ministro dell'Interno, a intervenire è stata alla fine la Spagna, predisponendo allo sbarco il porto di Valencia. Ad emergere ...

La Spagna accoglie l’Aquarius - ma l’azione delle ong si restringe : Le organizzazioni umanitarie chiedono un dialogo con il ministro dell’interno italiano Matteo Salvini e gli altri leader europei per evitare nuovi naufragi nel Mediterraneo. Leggi

La Spagna accoglie l’Aquarius - ma l’azione delle ong si restringe : Le organizzazioni umanitarie chiedono un dialogo con il ministro dell’interno italiano Matteo Salvini e gli altri leader europei per evitare nuovi naufragi nel Mediterraneo. Leggi

Aquarius - navi Ong a Valencia/ Video - Salvini : “Macron cuore grande - dopo Spagna prenda lui i migranti” : Aquarius arrivata a Valencia, per 629 migranti, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 20:53:00 GMT)

Aquarius attraccata a Valencia/ Video - non tutta la Spagna vuole i migranti : MSF “governi giocano con la vita” : Aquarius arrivata a Valencia, per 629 migranti, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 18:02:00 GMT)

Aquarius - Salvini : “Grazie alla Spagna - ma spero ne accolga altri 66mila. Ama il prossimo tuo? Sì - nel mio condominio” : “Ringrazio il governo spagnolo ma mi auguro che ne accolga altri 66.000. E spero arrivino anche i portoghesi, i maltesi e gli altri…”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, segretario della Lega, parlando della vicenda Aquarius in un comizio elettorale in vista dei ballottaggi a Seregno (Monza e Brianza). “Il governo italiano – aggiunge Salvini – promuoverà interventi di sviluppo in Africa, per ...