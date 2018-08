Aquarius | centri coordinamento di Libia | Italia e Malta | “Non ce ne occupiamo” Toninelli

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 agosto 2018) “La nave è ora in acque maltesi e batte bandiera Gibilterra. A questo punto il Regno Unito si assuma le sue responsabilità per la salvaguardia dei naufraghi”. Così Danilo, su Twitter, detta la lineana sul caso. La nave, con a bordo 141 persone salvate in due diverse operazioni il 10 agosto scorso, si trova adesso ferma trae Lampedusa in attesa di istruzioni. Al Fatto.it risulta che nessuna tra le autorità libiche, maltesi ene, contattate dalla nave, abbia riconosciuto la propria competenza, rimettendo la responsabilità ad altri Paesi. E stando al ministro dei trasporti, questa responsabilità spetterebbe al Regno Unito. Nel merito è intervenuto anche il ministro dell’Interno Salvini: “Stop trafficanti di esseri umani e complici” ha prontamente twittato. Con i soliti hashtag #portichiusi e #cuoriaperti, il leader della ...