Anthem | abbiamo novità riguardo co-op | missioni | campagna e molto altro

(Di lunedì 13 agosto 2018)sappiamo essere un gioco online di Bioware, per cui possiamo aspettarci che il giocatore sia incoraggiato a giocare in compagnia di un amico, ma come ci spiega l'executive producer Mark Darrah il gioco offrirà anche la possibilità di giocare da soli., riporta Dualshockers, prevede sistemi che permettono sia il gioco di gruppo che in solo, per fare un esempio il loot che troveremo sarà diverso a seconda di come e con chi si sta giocando. Nessuna paura per il loot di gruppo: esso non sarà condiviso, per cui tutti potranno raccogliere il loro bottino.Alcune attività di gioco richiederanno la collaborazione dei giocatori, per cui ci saranno creature affrontabili solo in squadra, ma al contempo ladi gioco sarà completamente vivibile anche in solitaria, qualora lo volessimo. Per quanto riguarda la difficoltà, il gioco la bilancerà automaticamente nel caso fossimo in ...