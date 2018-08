Ant-Man - uomo comune e super-papà : ... il 24/8, il film, costato tra i 160 e i 190 milioni di dollari, secondo i rumors,, ha già superato ogni aspettativa raggiungendo al momento qualcosa come 430 milioni di dollari nel mondo, nonostante ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Francisca chiusa in manicomio senza capelli : anticipazioni spagnole Il Segreto: Donna Francisca in sanatorio in condizioni sconvolgenti Le anticipazioni spagnole de Il Segreto segnalano una triste svolta nella vita di Donna Francisca. La dark lady di Puente Viejo esce di scena per qualche tempo. La Montenegro scompare letteralmente dalla sua amata Villa e lascia a Fernando Mesia il compito di gestire […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Francisca chiusa in manicomio ...

Juventus - Bonucci-tifosi - pace fatta? "QuAnto ci mancavi Leo..." : E' bastato vederlo in campo 72 minuti , di nuovo con quella maglia che l'ha fatto diventare grande, e ammirare quei lanci da 70' metri a cercare Ronaldo per dimenticare tutto. O, meglio, mettere da ...

Trenta : «Caserme - puntiamo sul Sud. I dati sui suicidi sono allarmAnti» : L?ultimo caso, sabato scorso: il suicidio di un marò a Brindisi, in caserma. Due settimane fa era stato invece un caporal maggiore a togliersi la vita davanti a Palazzo Grazioli,...

Roma-N'Zonzi : quAnto manca per chiudere : Secondo La Gazzetta dello Sport , la Roma ha offerto 25 milioni bonus compresi per N'Zonzi mentre il Siviglia ne vuole 35, 32 con lo sconto,. Ballano 7 milioni tra le parti, ma non c'è accordo neanche sulle modalità dell'...

Trenta : «Caserme - puntiamo sul Sud. I dati sui suicidi sono allarmAnti» : L?ultimo caso, sabato scorso: il suicidio di un marò a Brindisi, in caserma. Due settimane fa era stato invece un caporal maggiore a togliersi la vita davanti a Palazzo Grazioli,...

SAntarcangelo : venerdì e sabato la V.a edizione de "I Denti MancAnti' : La passione per la giocoleria lo porta a svolgere quest'arte da più di 10 anni, girando per le piazze italiane e di mezza europa, fino a tenere spettacoli come volontario in Africa. Rimini Swing ...

Ag. Keita : 'Alla Lazio promesse non mAntenute. Spalletti perfetto - ecco quando è nata l'idea Inter' : Ultimo colpo dell' Inter in ordine di tempo, Keita Baldé si prepara alla sua nuova avventura in Italia. Il su agente, Roberto Calenda , ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale racconte come e quando è nata l'idea del trasferimento in nerazzurro: 'Alla fine della scorsa stagione. Una sera a cena parlando con lui mi sono reso conto che Keita aveva un conto ...

Charlottesville - flop manifestazione suprematisti bianchi/ Ultime notizie Usa - scontri Antifascisti-polizia : Anniversario Charlottesville, flop della manifestazione di suprematisti bianchi: il contro-corteo antifascista a Washington crea tensione e scontri con la polizia. Ultime notizie Usa(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 10:58:00 GMT)

Ant-Man and the Wasp - quando i supereroi minori hanno lo stesso successo dei più famosi : Il 14 esce al cinema il ventesimo film Marvel: è dedicato a due personaggi poco noti, ma incassa quasi come quelli con Spider-Man o Capitan America

Tragedia in Ecuador - si schiAnta pullman di tifosi : 12 morti e 30 feriti : E’ una giornata triste in Ecuador per un incidente che ha coinvolto un pullman con a bordo alcuni tifosi, il bilancio è shock: 12 morti e 30 feriti, si tratta di tifosi del Barcelona Sporting Club, l’incidente è avvenuto intorno alle 21:30 di domenica sulla strada Cuenca-Molleturo. L’autobus si stava dirigendo dalla città meridionale di Cuenca alla città costiera di Guayaquil secondo quanto ha riferito la Transit ...

Novità Fortnite al 13 agosto - fucile di precisione pesAnte in arrivo questa settimana : Sono giorni molto caldi per Fortnite, il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games che, in questi ultimi giorni, ha fatto il proprio esordio sui dispositivi dotati di sistema operativo Android. Ovviamente se da un lato abbiamo i diversi smartphone e tablet in rampa di lancio, dall'altro abbiamo tutti gli altri sistemi (PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch) che procedono senza sosta la loro sfrenata corsa, con community ben rodate che ...

Si schiAnta pullman di tifosi : 12 morti in Ecuador : L'incidente che ha coinvolto un pullman del Barcelona Sporting Club si è verificato su un ponte per la città di Cuenca, dove...

MigrAnti - la Ong Aquarius accusa : «Manca un porto sicuro - 5 navi hanno ignorato i profughi alla deriva» : Soccorsi ignorati dalle navi e la Aquarius sempre più sola, in queste ore diretta verso le coste europee con a bordo 141 Migranti tratti in salvo al largo della Libia dove «non vengono...