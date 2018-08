Ant-Man and the Wasp | quando i supereroi minori hanno lo stesso successo dei più famosi

Tragedia in Ecuador - si schiAnta pullman di tifosi : 12 morti e 30 feriti : E’ una giornata triste in Ecuador per un incidente che ha coinvolto un pullman con a bordo alcuni tifosi, il bilancio è shock: 12 morti e 30 feriti, si tratta di tifosi del Barcelona Sporting Club, l’incidente è avvenuto intorno alle 21:30 di domenica sulla strada Cuenca-Molleturo. L’autobus si stava dirigendo dalla città meridionale di Cuenca alla città costiera di Guayaquil secondo quanto ha riferito la Transit ...

Novità Fortnite al 13 agosto - fucile di precisione pesAnte in arrivo questa settimana : Sono giorni molto caldi per Fortnite, il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games che, in questi ultimi giorni, ha fatto il proprio esordio sui dispositivi dotati di sistema operativo Android. Ovviamente se da un lato abbiamo i diversi smartphone e tablet in rampa di lancio, dall'altro abbiamo tutti gli altri sistemi (PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch) che procedono senza sosta la loro sfrenata corsa, con community ben rodate che ...

Si schiAnta pullman di tifosi : 12 morti in Ecuador : L'incidente che ha coinvolto un pullman del Barcelona Sporting Club si è verificato su un ponte per la città di Cuenca, dove...

MigrAnti - la Ong Aquarius accusa : «Manca un porto sicuro - 5 navi hanno ignorato i profughi alla deriva» : Soccorsi ignorati dalle navi e la Aquarius sempre più sola, in queste ore diretta verso le coste europee con a bordo 141 Migranti tratti in salvo al largo della Libia dove «non vengono...

Euroinomani - il libro Anti-euro di Alessandro Montanari : “Populista? Un complimento. Negato dibattito sul tema” : “Gli Euroinomani? Sono tutte quelle persone che si sono rifiutate di ammettere che l’euro fosse un problema e un’anomalia economica. In Italia per tutto questo tempo ci si è rifiutato di affrontare questo dibattito”. Così Alessandro Montanari, autore televisivo, spiega il motivo che l’ha spinto a scrivere il libro “Euroinomani”. Un testo che, nonostante il tema trattato, in pochi giorni è schizzato al primo ...

Torna Rieti PiccAnte - la manifestazione più hot dell'estate : 29 agosto-2 settembre : Agostino tantissime varietà diverse di peperoncino provenienti da ogni parte del Mondo; grande spazio sarà poi dato a mostre fotografiche e di pittura, kermesse artistico-letterarie, spettacoli ...

Diretta / Reggina Vibonese (risultato live 0-0) streaming video e tv : Petermann sfiora il vAntaggio : Diretta Reggina Vibonese info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di oggi 12 agosto, valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 21:58:00 GMT)

Medagliere European Championships 2018 : Italia terza davAnti a Francia e Germania! Vince la Russia : Gli European Championships 2018 si svolgono dal 2 al 12 agosto tra Glasgow e Berlino. La neonata competizione multisportiva prevede la disputa in contemporanea dei tradizionali Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo (in tutte le sue forme), canottaggio, tuffi, nuoto sincronizzato, triathlon, golf. Di seguito il Medagliere complessivo di questa manifestazione. Medagliere Europei atletica – ...

Leva obbligatoria - il gelo di Trenta : 'Idea romAntica - ma tempi cambiati' : 'Un servizio di Leva obbligatorio, civile o militare ma soprattutto militare servirebbe anche a integrare i ragazzi che sono venuti qui dall'altra parte del mondo e che cresceranno con l'amore per l'...

Ritornare alla leva? Per la Difesa solo un'idea romAntica : 'servono professionisti' : Il ministro Trenta boccia l'idea del vicepremier Salvini, che aveva parlato dell'ipotesi della reintroduzione del servizio militare obbligatorio. 'Non è più al passo con i tempi' , aveva già detto in ...

Strage di SAnt’Anna di Stazzema - sindaco contro il ministro Fontana. “Abolire legge Mancino? Venga a dirlo ai sopravvissuti” : Nel 74esimo anniversario dell’eccidio nazifascista di Sant’Anna di Stazzema, dove vennero trucidati 560 italiani tra i quali 130 bambini, Maurizio Verona, il sindaco del paese in provincia di Lucca, ha attaccato il ministro Lorenzo Fontana, che negli scorsi giorni aveva proposto l’abolizione della legge Mancino. Ecco il suo intervento integrale al Sacrario di Sant’Anna. “Oggi, invece, di preoccuparci, di creare un ...

Leva obbligatoria - Trenta gela Salvini : «Solo un'idea romAntica - servono professionisti» : Per Salvini «un dovere» da ricordare ai ragazzi, per Trenta solo «un'idea romantica». L'ipotesi del ritorno della naja divide i ministri di Interno e Difesa del...

Animali fAntastici : I crimini di Grindelwald - i fratelli Scamander e gli Snasi in tAnte nuove foto : ... I crimini di Grindelwald , in Italia a novembre, e per ingannare l'attesa e alimentare l'hype ecco arrivare alcune foto del sequel del film tratto dal mondo magico nato dalla fantasia di J.K.Rowling ...

Leva obbligatoria - stop di Trenta a Salvini : 'Solo un'idea romAntica - servono professionisti' : 'Un servizio di Leva obbligatorio, civile o militare ma soprattutto militare servirebbe anche a integrare i ragazzi che sono venuti qui dall'altra parte del mondo e che cresceranno con l'amore per l'...