Annuncio razzista sul treno | madre di Ariano accusa la Lega Salvini | ' Cercano pubblicità'

Annuncio razzista sul treno - la madre del passeggero che ha denunciato scrive a Mattarella : “Minacciato - colpa della Lega” : Giorni di insulti e minacce l’hanno spinta a scrivere al Quirinale perché “la gravità di quanto accaduto va molto al di là della sua persona”. Annamaria Abate, madre di Raffaele Ariano, il ricercatore 32enne che ha denunciato sul proprio profilo Facebook l’Annuncio razzista diffuso dalla capotreno di trenord, ha inviato una lettera aperta a Sergio Mattarella. Perché da giorni la bacheca del giovane è presa di mira da ...

"Chiedo aiuto a Mattarella". La lettera della madre del ragazzo che ha denunciato l'Annuncio razzista sul treno : La madre di Raffaele Ariano, il 32enne che ha denunciato l'annuncio shock fatto su un convoglio di trenord contro gli "zingari", ha scritto una lettera aperta - pubblicata sul sito di Articolo 21 - al Presidente della Repubblica per denunciare "l'aggressione e il linciaggio mediatico" subito dal figlio e il fatto che "i cinquantamila commenti sul profilo di un privato cittadino non vi sono arrivati spontaneamente, bensì - per quanto ci ...

La madre del ragazzo che ha denunciato l'Annuncio razzista di Trenord ha chiesto aiuto a Mattarella : La madre di Raffale Ariano, il giovane ricercatore finito nell'occhio del ciclone per aver denunciato la capotreno autrice dell'annuncio contro "zingari" e "molestatori", chiede al Presidente della Repubblica di intervenire per fermare l'onda d'odio e le minacce che da giorni incombono sulla sua famiglia. "Quando un cittadino si trova a temere per la propria incolumità a causa di forze ...

Annuncio razzista sul treno - la madre del passeggero chiede l'intervento di Mattarella : "Mio figlio linciato per colpa della Lega" : A partire dal Facebook di 'Lega - Salvini premier', minacce e ingiurie. La donna: "Fatto politico che riguarda la nostra democrazia, potrebbe succedere a chiunque"

Annuncio razzista sul trenord - la madre del passeggero chiede l'intervento di Mattarella : "Mio figlio linciato per colpa della Lega" : A partire dal Facebook di 'Lega - Salvini premier', minacce e ingiurie. La donna: "Fatto politico che riguarda la nostra democrazia, potrebbe succedere a chiunque"

Annuncio razzista sul treno : i lavoratori sono esasperati - ma il problema non sono i rom : Dagli scandali ai vertici al personale sottodimensionato, dalle accuse di assenteismo ai rischi sulla sicurezza: è questa la realtà quotidiana per macchinisti e personale viaggiante di trenord. Lo sfogo su base etnica della capotreno rispecchia l'Italia di oggi: impaurita ed escludente, incapace di risalire alle vere cause dei disagi.Continua a leggere

Il pendolare sommerso di insulti per aver segnalato l Annuncio razzista su Trenord : Ma questo tipo di linguaggio è stato ormai sdoganato dalla politica. Qualche anno fa un annuncio del genere sarebbe stato impensabile. E in ogni caso la questione si sarebbe risolta con una piccola ...

L'Annuncio 'razzista' - parla la capotreno : 'Volevo difendere i passeggeri' : La capotreno di Trenord, responsabile di quelL'annuncio definito razzista, ha fatto sapere i motivi del suo gesto tramite i suoi colleghi. C'è esasperazione, hanno dichiarato i colleghi della donna. Si è trattato dunque di uno sfogo che però potrebbe costarle caro: l'azienda sta valutando un'azione sanzionatoria se non addirittura il licenziamento. La capotreno lamenta le pessime condizioni in cui lavora La frase della dipendente contro i ...

Annuncio razzista su treno - Salvini : non licenziare dipendente Trenord | : Non si placano le polemiche dopo che la capotreno, con un messaggio all'altoparlante a bordo della tratta Milano-Cremona, ha detto: "zingari scendere perché avete rotto"

Trenord - Annuncio razzista con altoparlante : la ‘capotreno’ rischia licenziamento : E’ stata individuata l’autrice dell’annuncio discriminatorio e razzista contro gli zingari durante il tragitto sul convoglio Trenord tra Milano e Mantova. Si tratterebbe della Capotreno. La donna rischia di essere licenziata in tronco da Trenord. Trenord sulla dipendente razzista: “Comportamento grave e inqualificabile” A raccontare i fatti circa il clamoroso annuncio razzista durante il percorso del convoglio è ...

Annuncio razzista sul treno - dipendente Trenord rischia licenziamento - : Non si placano le polemiche dopo che la capotreno, con un messaggio all'altoparlante a bordo della tratta Milano-Cremona, ha detto: "zingari scendere perché avete rotto". Salvini: "Bisogna pensare ...

Annuncio razzista sul treno - dipendente Trenord rischia licenziamento : Annuncio razzista sul treno, dipendente trenord rischia licenziamento Non si placano le polemiche dopo che la capotreno, con un messaggio all’altoparlante a bordo della tratta Milano-Cremona, ha detto: “zingari scendere perché avete rotto”. Salvini: "Bisogna pensare alla sicurezza dei ...

Milano - Annuncio razzista sul treno : "Zingari scendete" : "I passeggeri sono pregati di non dare monete ai MOLESTATORI [...] E agli ZINGARI: scendete alla prossima fermata, perché AVETE ROTTO I COGLIONI". Questo è stato l'annuncio che avrebbe fatto una capotreno di trenord nella giornata di ieri, sul treno regionale partito da Milano alle 12:20 in direzione Mantova. Il passeggero che ha riportato il fatto, Raffaele Ariano è un ricercatore dell'Università San Raffaele ed ha utilizzato Facebook per ...

Annuncio razzista sulla linea Trenord : "zingari scendete avete rotto i c ." : Shock per i passeggeri del treno regionale 2653 , che porta giornalmente i pendolari da Milano a Cremona , all'udire le parole discriminatorie di un Annuncio proveniente dagli altoparlanti. Mentre il ...