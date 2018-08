Annuncio razzista sul treno | la madre del passeggero chiede l' intervento di Mattarella

Annuncio razzista sul trenord - la madre del passeggero chiede l'intervento di Mattarella : "Mio figlio linciato per colpa della Lega" : A partire dal Facebook di 'Lega - Salvini premier', minacce e ingiurie. La donna: "Fatto politico che riguarda la nostra democrazia, potrebbe succedere a chiunque"

Annuncio razzista sul treno : i lavoratori sono esasperati - ma il problema non sono i rom : Dagli scandali ai vertici al personale sottodimensionato, dalle accuse di assenteismo ai rischi sulla sicurezza: è questa la realtà quotidiana per macchinisti e personale viaggiante di trenord. Lo sfogo su base etnica della capotreno rispecchia l'Italia di oggi: impaurita ed escludente, incapace di risalire alle vere cause dei disagi.Continua a leggere