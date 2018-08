ANNA FASOL | RITROVATA A ROMA IMPIEGATA SCOMPARSA | DOVEVO RIFLETTERE Ultime

Svolta nel caso dell'impiegata scomparsa : ritrovata ANNA Fasol : CITTADELLA - I carabinieri della compagnia di Cittadella hanno rintracciato Anna Fasol , la 59enne che dal 31 luglio non aveva più dato notizie di sé alla famiglia . La donna, in buone condizioni ...

ANNA FASOL scomparsa da Padova - i Ris in casa della donna : soldi spariti e la stanza in disordine : I Ris hanno perquisito la casa di Anna Fasol, la 59enne scomparsa dal Padovano una settimana fa. Al momento non si esclude l'ipotesi dell'allontanamento volontario. Il caso è salito alla ribalta delle cronache quando sua figlia Marialaura Simonetto, medaglia d'argento agli Europei ed ex compagna di scuola di Federica Pellegrini, ha scritto un post su Facebook.Continua a leggere