Anna Fasol è stata ritrovata a Roma | si chiude il caso della mamma scomparsa nel nulla

Anna Fasol è stata ritrovata a Roma : l’impiegata di Cittadella era scomparsa a fine luglio : I carabinieri della compagnia di Cittadella hanno rintracciato Anna Fasol , la cinquantanovenne che da fine luglio non aveva più dato notizie di sé alla famiglia. La donna, in buone condizioni generali di salute, è stata rintracciata nel pomeriggio di domenica a Roma . Si tratterebbe di un allontanamento volontario.Continua a leggere

Anna Fasol scomparsa da Padova - i Ris in casa della donna : soldi spariti e la stanza in disordine : I Ris hanno perquisito la casa di Anna Fasol, la 59enne scomparsa dal Padovano una settimana fa. Al momento non si esclude l'ipotesi dell'allontanamento volontario. Il caso è salito alla ribalta delle cronache quando sua figlia Marialaura Simonetto, medaglia d'argento agli Europei ed ex compagna di scuola di Federica Pellegrini, ha scritto un post su Facebook.Continua a leggere