Animali | nato all’Acquario Genova un pulcino di Pinguino Magellano

Amatrice - Kaos avvelenato - la Lega italiana per la Difesa degli Animali : 'Non è stato ucciso un cane - è stato ucciso un eroe' : 'Non è stato ucciso un cane, è stato ucciso un eroe: un cane addestrato a salvare le vite degli altri, le nostre vite'. Lo sottolinea Simona Bazzoni, responsabile organizzativo della Lega italiana per ...

Senato - Brambilla presidente dell’intergruppo per i diritti degli Animali : “Ora hanno la loro lobby” : Il momento di massimo clamore l’ha raggiunto forse facendo immortalare Silvio Berlusconi mentre allattava un agnello la domenica della Palme del 2017. Un anno dopo, Michela Vittoria Brambilla è riuscita in un obiettivo molto più modesto ma più concreto: varare in Senato un intergruppo parlamentare per i diritti degli animali. Si tratta di un’associazione informale tra deputati e Senatori che ha ovviamente eletto come presidente ...

Rivoluzione Animalistica : ecco l’unico partito nato a difesa degli amici a quattro zampe : Rivoluzione animalistica è il primo ed unico partito nato a difesa degli amici a quattro zampe. “In questi giorni – si legge in una nota del segretario nazionale Gabriella Caramanica – leggiamo sui giornali molte notizie in merito al presunto fallimento dei movimenti animalisti italiani. Non è nostra intenzione guardare in casa di altri o entrare nel merito delle singole realtà territoriali, piuttosto quello che ci preme affermare è ...