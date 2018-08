Android 9 Pie | spunta un altro bug irrisolto | su Google Pixel XL non va più la ricarica

Sony pubblica la guida per l’AOSP con base Android 9 Pie per i suoi device : Sony ha appena reso pubblica una guida dedicata all'AOSP (Android Open Source Project) basato su Android 9 Pie per i suoi smartphone. L'articolo Sony pubblica la guida per l’AOSP con base Android 9 Pie per i suoi device proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2S è stato bruciato sul tempo dai suoi antenati e da un fratello meno prestante nel ricevere Android 9 Pie stabile

Motorola comunica ufficialmente l'inizio dei lavori per portare Android 9 Pie sui propri smartphone: si prospetta una lunga attesa per i suoi utenti?

Android 9 Pie porta con se tantissime novità e tra queste abbiamo selezionato 11 features che dovete assolutamente conoscere anche se non pubblicizzate Le 11 Funzioni di Android 9 Pie da non sottovalutare Google ha ufficialmente rilasciato Android 9 Pie, l'ultimo grande aggiornamento del sistema operativo mobile dell'azienda Americana che introduce nuovi aspetti grafici, gesture,

In rete la prima lista ufficiosa degli smartphone che riceveranno l'ultima versione di Android la 9.0 Pie. C'è anche il vostro? Come sapere se il mio smartphone riceverà Android 9 Pie L'ultima distribuzione di Android, la numero 9 con nome in codice Pie, è già disponibile per gli smartphone di Google e per molti altri arriverà nei

HTC ufficializza gli smartphone che riceveranno l'ultima versione di Android la 9.0 Pie. Sono tanti e verranno aggiornati preso Ecco Quali smartphone HTC verranno aggiornati ad Android 9 Pie HTC vuole far vedere che sotto il controllo di Google l'aggiornamento all'ultima versione di Android, la 9.0 Pie, arriverà su tanti dispositivi, anche quelli del 2017

La custom recovery TWRP disponibile per Xiaomi Mi Max 3 e HTC U12 Plus, e Android 9 Pie arriva in via non ufficiale su Xiaomi Redmi Note 4 con un porting.

Google ha rilasciato la versione stabile di Android 9 Pie per Google Pixel/XL e Google Pixel 2/XL, nella stessa data anche Essential Phone ha ricevuto l'update ed HTC ha svelato gli smartphone che saranno aggiornati. Android 9 Pie è stato rilasciato da pochi giorni e i produttori che hanno partecipato al programma Beta stanno ancora utilizzando le versioni non stabili come OnePlus 6 su cui gira attualmente la versione beta 3, mentre il ...

prosegue il valzer dei comunicati in cui i produttori annunciano quali tra gli smartphone componenti la loro gamma sarà aggiornato ad Android 9

Sia sulle beta di Android 9 Pie che sulla stabile, un tap sul tasto conduce alla home invece di riportare l'utente a quello che stava facendo

Android 9 Pie Huawei Mate 10 Pro e Huawei P20 : Aggiornamento Android 9 Huawei Mate 10 Huawei Pro, P20, Honor 10 e V10 in arrivo la nuova versione di Android Pie su smartphone Huawei.