America’s Cup | accordo Luna Rossa-Pirelli Co-title sponsor della barca | progetto

(Di lunedì 13 agosto 2018) Svolta importantissima perin vista dell’America’s Cup 2021. Mancano ancora tre anni all’appuntamento cruciale per il mondovela ma il team italiano si sta già muovendo per arrivare preparato all’appuntamento e puntare al prestigioso trofeo. Oggi è stata sottoscritta una partnership conper sviluppare unpluriennale. Dunquee Prada saranno co-dell’imzione, ilprevede una serie di regate nel corse dei prossimi tre anni. Nel 2019 si disputeranno nel Mediterraneo due regate delle World Series, nel 2020 altri tre appuntamenti tra Europa, USA e Asia che porteranno alla Christmas Race del dicembre 2020 e dunque all’America’s Cup nel marzo 2021 (preceduta dalla Prada Cup, ex Louis Vuitton Cup, da gennaio 2021).è Challenger of Record, primo sfidante di Team New Zealand che ...