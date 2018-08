Ambra | «La mia storia d’amore con Max | che mi abbraccia come nessuno ha mai fatto»

vanityfair

(Di lunedì 13 agosto 2018) Sulla cover del numero 33 di Vanity Fair in edicola da mercoledì 15 agosto,Angiolini racconta per la prima volta la suacon l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e fa il bilancio dei suoi primi 41 anni, legati a filo doppio a una carriera che la vide diventare diva nell’adolescenza, in quel caleidoscopio di luci, voci e provocazioni che era Non è la Rai di Gianni Boncompagni: «Negli anni sono molto cambiata», racconta. Era incerta, rivela: «Sentendomi meno capace di quel che avrei voluto essere, non eccepivo su niente per questione di opportunità. Tacevo ed era un male: “Che la propongo a fare questa cosa? Tanto non vale niente” mi dicevo perché all’inizio mi sentivo in difetto nei confronti di un mestiere che mi è cambiato tante volte davanti agli occhi». Oggi, spiega, «Non mi vergogno più di niente, scelgo le persone con cui fare un pezzo di ...