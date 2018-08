Ambiente | Clean Sea Life | 1 3 dei rifiuti sulle spiagge dovuto al turismo

meteoweb.eu

: #News #Ambiente Clean Sea Life, 1/3 rifiuti sulle spiagge dovuto a turismo - mauneobux : #News #Ambiente Clean Sea Life, 1/3 rifiuti sulle spiagge dovuto a turismo - umbriajournal_ : Vallo di Nera, giornata ecologica clean #Valnerina, raccolti cinque sacchi di rifiuti -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Secondo quanto emerso dal monitoraggio del progettoSeasu 27di 9 regioni italiane, un terzo deisarebbe riconducibile albalneare: vengono persi o “dimenticati” in spiaggia ogni giorno da turisti giocattoli, puntali d’ombrellone, flaconi di creme solari, occhiali, ciabatte, costumi, riviste, involucri di gelati, caramelle, snack, mozziconi di sigaretta, bicchieri, cannucce, piatti, posate e bottiglie monouso. “Basta scendere in spiaggia la mattina presto per trovare decine di bicchieri e cannucce di plastica degli happy hour. Ma a fine giornata anche i cestini alle spalle della spiaggia sono spesso stracolmi: a quel punto basta un colpo di vento o il passaggio di un animale randagio per disperdere inell’. Ogni oggetto dimenticato e non raccolto finisce per sbriciolarsi in una nuvola di ...