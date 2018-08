Altra vittima del Virus del Nilo | questa volta è una donna nel trevigiano

“Un’Altra vittima”. Adesso è emergenza vera : infezione killer in Italia. Cosa è e come si diffonde : Il bilancio dell’emergenza legionella nei comuni a Nord di Milano (tutti i casi si registrano a Bresso, Cusano Milanino, un caso, e Cormano, un caso) sta diventando ancora più critico, come scrive MilanoToday riportando la notizia della quarta vittima della legionella. A perdere la vita ora è un uomo di 89 anni, di Bresso, morto ieri sera all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, dove era stato ricoverato. Ne dà notizia ...