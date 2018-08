“Almeno 12 morti” Il bus si ribalta di colpo Un giorno di festa diventa tragedia

caffeinamagazine

: Canada, sparatoria a New Brunswick: almeno 4 morti. Polizia: “Emergenza non è finita, restate in casa” - BlogNews_it : Canada, sparatoria a New Brunswick: almeno 4 morti. Polizia: “Emergenza non è finita, restate in casa” - avv_procopio : RT @LaStampa: Sparatoria in Canada, almeno 4 morti. La polizia: “Non uscite di casa” - Casertasette : Poliziotti uccisi da un ... -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Uno scontro terribile, un incidente violentissimo con un bilancio terribile, che tutto il mondo. Una notizia arrivata proprio in queste ore: tutto è successo mentre un autobus viaggiava tranquillamente per la sua strada. All’improvviso, il conducente ha perso il controllo del mezzo pesante, che è finito fuori strada e si èto. L’impatto è stato violentissimo e non ha dato scampo ad alcune delle persone che si trovavano a bordo. Al momento si parla di dodici morti e 30 feriti: tutto è successo in Ecuador e la vicenda ha particolarmente scioccato i tifosi di calcio di tutto il mondo, che in queste ore stanno manindo la loro commozione in rete. Sull’autobus viaggiavano infatti i tifosi di una delle formazioni più popolari della nazione sudamericana, il Barcelona Sporting Club, di ritorno proprio da una sfida.Sul luogo ...