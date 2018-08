All' università per diventare la nuova Ferragni | arriva il primo corso di laurea per

Ricerca : 740 milioni di Euro dAll’Europa per le Università italiane : Sono 740,3 milioni di Euro i contributi Europei per progetti di Ricerca e innovazione raccolti dalle Università italiane dal 2014 a oggi, il 30% dei circa 2,5 miliardi di Euro di contributi totali erogati al nostro Paese nell’ambito di Horizon 2020 contemplano tra i beneficiari anche imprese, organizzazioni di Ricerca e soggetti pubblici. A rilevarlo è una analisi di ASTER, società della Regione Emilia-Romagna per l’innovazione e la Ricerca ...

Carlos Santamaria - a 12 anni All'università / Ecco chi è il bambino prodigio che studia Fisica biomedica : Carlos Santamaria ha 12 anni a va già all'università! Ecco chi è il bambino prodigio che ha superato il test d'ingresso e studia Fisica biomedica in Messico(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 16:40:00 GMT)

La madre di Bin Laden racconta il figlio : “Era un bravo bambino - poi All’università è cambiato” : Un bravo figlio che amava la madre e a cui piaceva studiare, rovinato però all’università da persone che lo hanno portato sulla strada della radicalizzazione, fino a diventare la mente degli attacchi dell’11 settembre. È il ritratto che Alia Ghanem fa del figlio primogenito, Osama bin Laden, il “principe del terrore” ucciso dalle forze speciali ame...

Medaglia Fields - tra i vincitori anche Caucher Birkar : rifugiato curdo che lavora All’Università di Cambridge : Oltre all’italiano Alessio Figalli, del Politecnico di Zurigo, il riconoscimento più prestigioso in campo matematico, la Medaglia Fields, è andato al tedesco Peter Scholze dell’Università di Bonn, all’australiano Akshay Venkatesh dell’Università di Stanford e al rifugiato iraniano di origini curde Caucher Birkar, che lavora nell’Università britannica di Cambridge. “Il Kurdistan era un posto improbabile per un bambino per ...

Università - sui test d'accesso Marziale scrive Alla Granato : ... oggi adolescenti chiamati a misurarsi con una prova che non ha mancato di finire sulle pagine di cronaca per il contenuto dei test e per altre ragioni. Già a settembre del 2017, il Tar del Lazio si ...

È fuga dAlle università meridionali : Nel corso degli ultimi quindici anni si è manifestato, con intensità crescente, un flusso migratorio dalle regioni meridionali verso il Centro-Nord e/o l'estero. La cronica debolezza della domanda di lavoro meridionale è all'origine di questo fenomeno. All'interno di questo trend, che, come sottolineato dalla SVIMEZ nei suoi Rapporti sin dal 2010, si caratterizza per una rilevante crescita della cosiddetta migrazione ...

Vasco Rossi riceve il Premio Inclusione dAll’Università di Padova per il suo contributo Alla musica : Vasco Rossi riceve il Premio Inclusione dall'Università di Padova. Il rocker di Zocca ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per il suo contributo alla musica italiana e per il suo potere di "includere". Le motivazioni per l'assegnazione del Premio sono state queste: "In ragione del contributo che con le Sue opere ha dato e continua a fornire alla crescita ed allo sviluppo umano e culturale del nostro Paese". L'artista ha prontamente ...

Trionfo All’American Solar ChAllenge per Emilia 4 - l’auto solare dell’Università di Bologna [GAllERY] : 1/7 ...

Giulia è morta di cancro a 2 esami dAlla laurea. L'Università la proclamerà dottoressa : A Giulia Romano mancavano due esami da sostenere e la tesi, forse sarebbe diventata una brava insegnante di Lettere e invece la malattia ha spento tutti i suoi sogni troppo presto, a soli 22 anni. Così, Giulia, giovane di Imola che viveva a Lecce e lì studiava Lingue, Culture e Letterature Straniere, è morta il 23 maggio scorso per colpa di un tumore, diagnosticatole nell'autunno 2017. Ora l'Università del Salento ...