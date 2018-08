Allerta Meteo Liguria | perturbazione in arrivo | criticità “gialla” per temporali

Allerta Meteo Emilia-Romagna : temporali in arrivo su tutta la regione : “temporali organizzati e persistenti con associate precipitazioni intense, raffiche di vento, fulminazioni e probabili grandinate interesseranno la nostra regione. I fenomeni nella prima parte della giornata interesseranno prevalentemente il settore centro-occidentale, in intensificazione sul settore centro-orientale nel corso del pomeriggio-sera di Martedì 14“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato ...

Allerta Meteo per il “Ciclone di Ferragosto” - il bollettino ESTOFEX : “attenzione all’area di convergenza tra Corsica e Italia” : E’ allarme per il maltempo che colpirà l’Italia nelle prossime ore: scatta l’Allerta Meteo per il “Ciclone di Ferragosto” che sta già colpendo l’estremo Nord/Ovest, e nelle prossime ore si estenderà al resto del Centro/Nord a partire dal pomeriggio di oggi, Lunedì 13 Agosto. Il bollettino ESTOFEX – European Storm Forecast Experiment – è particolarmente emblematico sul forte maltempo in arrivo ...

Forte maltempo : Allerta Meteo arancione : Il Centro meteo Regionale della Lombardia ha emanato per oggi, lunedi' 13 agosto, un'allerta meteo arancione a Milano e non solo. Forti temporali.

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : netto peggioramento al Nord - in arrivo rovesci e temporali [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica determinerà domani un netto peggioramento sulle regioni settentrionali, con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche ...

Allerta Meteo Venezia : il 13 e 14 agosto possibili temporali e calo termico : La Protezione civile del Comune di Venezia rende noto che il Servizio Meteorologico del Centro funzionale decentrato della Regione Veneto ha previsto tra domani, e nel corso della giornata di martedì 14 agosto, fasi di instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio, inizialmente locali e sparse, più diffuse e frequenti martedì. Sarà possibile anche qualche fenomeno intenso, con forti rovesci e raffiche di vento, nonché locali ...

Allerta Meteo Veneto : in arrivo rovesci e temporali - “fenomeni diffusi e intensi” : Dal pomeriggio-sera di domani 13 agosto e martedì 14 agosto in Veneto si prevedono precipitazioni con possibilità di rovesci e temporali, inizialmente locali, con possibilità martedì di fenomeni più diffusi e anche intensi, come raffiche di vento e grandine. Visti i fenomeni Meteorologici previsti il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idraulica su tutto il territorio ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : forti temporali e raffiche di vento in arrivo : “Nel pomeriggio di domani 13 agosto l’approssimarsi di una saccatura atlantica favorirà lo sviluppo, inizialmente di temporali sparsi, che tenderanno poi ad organizzarsi dalla serata in linee temporalesche con associate precipitazioni anche intense e probabili raffiche di vento. I fenomeni potranno interessare tutta la regione risultando più probabili ed intensi sul settore occidentale e settentrionale della regione“: la ...

Allerta Meteo Lombardia : temporali in arrivo - da martedì temperature in calo : Oggi e domani sul Nord Italia nuvolosità variabile: temporali anche di moderata intensità, temperature ancora relativamente alte con disagio termico. Tra lunedì pomeriggio e martedì mattina transito di una perturbazione atlantica con temporali diffusi su Alpi e Prealpi, sparsi altrove; temperature massime in significativo calo solo da martedì. Ferragosto ovunque poco nuvoloso con possibili rovesci pomeridiani. Domani, secondo il bollettino meteo ...

Previsioni Meteo - scatta l’Allerta per le Feste clou dell’Estate : arriva il “Ciclone di Ferragosto” - forte maltempo in tutt’Italia : scatta l’Allerta per Ferragosto: le Previsioni Meteo per il “clou” delle festività dell’Estate 2018 sono ormai inequivocabili e confermano il brusco peggioramento provocato da un Ciclone che attraverserà l’Italia da Nord a Sud proprio nei giorni centrali della prossima settimana. E’ il Ciclone di Ferragosto: sarà una festività insolita da un punto di vista Meteorologico, simile più a Pasquetta che al tempo ...

Meteo - arrivano i temporali : scatta l'Allerta della protezione civile : Una perturbazione atlantica smorzerà l'afa dalle prossime ore. Un rapido passaggio che tuttavia ha fatto scattare l'allerta...

Allerta Meteo della Protezione Civile : maltempo in arrivo per una perturbazione atlantica proveniente dalla Francia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Un’area depressionaria di origine atlantica, in arrivo dalla Francia, determinerà oggi un peggioramento sulle regioni nord-occidentali italiane, con rovesci e temporali sparsi. Domani gli effetti si estenderanno anche alle regioni nord-orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione ...

Allerta Meteo Lombardia : forti temporali in arrivo : Dal pomeriggio di oggi e, in particolar modo, tra le ore serali e le prime ore di domani venerdì 10 agosto, instabilità atmosferica in aumento e probabilità di temporali anche forti, accompagnati da grandine e raffiche di vento soprattutto sei settori di nord-ovest della Lombardia. Sul resto delle regione possibilità di rovesci o temporali isolati. Sono queste le previsioni del Servizio meteo di Arpa Lombardia, sulla base delle quali Protezione ...