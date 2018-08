Allerta Meteo Arancione Liguria 14 Agosto

Allerta Meteo Arancione Emilia Romagna 14 Agosto : Il Centro Funzionale Regione Emilia-Romagna ha emesso il seguente avviso di criticità per Rischio Temporali Allerta Arancione per temporali per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN Per la giornata di domani, martedì 14 Agosto, sono previsti sulla regione temporali organizzati e persistenti con intense precipitazioni, vento a raffiche, fulminazioni e probabili grandinate. Nella mattinata i fenomeni interesseranno prevalentemente ...

FIRENZE - NUOVO TEMPORALE : Allerta METEO/ Video ultime notizie - entro Ferragosto temperature giù di 10 gradi? : FIRENZE, NUOVO TEMPORALE: ALLERTA METEO, emesso codice arancione dalla Protezione Civile. Video ultime notizie, torna il maltempo nell'area nord-occidentale

Allerta Meteo Arancione Veneto 14 Agosto : Il Centro Funzionale Regione Veneto ha emesso un avviso di criticità Arancione per Rischio Idrogeologico e Idraulico. Dal pomeriggio/sera di lunedì 13 e nella giornata di martedì 14 fasi di instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale. I fenomeni saranno inizialmente locali/sparsi poi anche diffusi e organizzati. Probabili temporali localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento) e ...

Burrasca Ferragosto - Allerta maltempo centrosud/ Ultime notizie previsioni meteo : prima calo termico a nordest : previsioni meteo: in arrivo la seconda perturbazione del mese con maltempo e temporali che dal Nord scivoleranno verso Sud. Il Ferragosto sarà all'insegna dell'incertezza.

Ferragosto "bagnato" - scatta l'Allerta meteo : Viste le previsioni meteo sono stati annullati i tradizionali spettacoli pirotecnici del 14 agosto a Civitanova e del 15 a Porto Recanati. Niente festa e fuochi a Ferragosto, Civitanova rinvia lo ...

Allerta Meteo - criticità arancione per il “Ciclone di Ferragosto” : la protezione civile lancia l’allarme - “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – L’area depressionaria di origine atlantica, causa del maltempo già in corso sul nord-ovest, si sta estendendo al resto del settentrione e raggiungerà, nel corso della prossima notte, anche le regioni centrali tirreniche, con rovesci e temporali localmente intensi. Al centro-nord si prevede per domani una sensibile diminuzione delle temperature, specie nei valori massimi. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Estate bagnata… in arrivo la burrasca di #Ferragosto. Allerta Meteo - vediamo come e dove : Se stavate progettando un Ferragosto in spiaggia o un picnic fuori porta, prima leggete bene questo articolo, siamo ancora in tempo per cambiare i nostri programmi. come era già stato previsto le prime piogge sono arrivate e non saranno altro che il preludio della cosiddetta burrasca di Ferragosto che se da un lato abbasserà le temperature portando un sollievo inaspettato a questo caldo afoso, dall’altro rovinerà i piani ai vacanzieri di ...

Allerta Meteo - è allarme grandine per Ferragosto : SOS vendemmia : L’allarme maltempo e grandine di Ferragosto colpisce i vigneti dove è appena iniziata la vendemmia favorita dal lungo periodo di caldo. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti in relazione all’ondata di maltempo prevista sull’Italia da nord a sud che rischia di creare problemi alle coltivazioni già colpite dal maltempo con oltre mezzo miliardo di danni dall’inizio dell’anno per effetto – sottolinea la Coldiretti – dei cambiamenti ...

Allerta Meteo Toscana : in arrivo forti temporali nelle aree nord-occidentali : Pressione in graduale calo in Toscana per l’avvicinamento di una linea di instabilità, collegata ad una saccatura atlantica, attesa in transito nella giornata di domani quando saranno possibili temporali anche forti a carattere sparso. La Sala operativa della protezione civile di Regione Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice arancione per temporali forti valido dalla mezzanotte fino alle 18 di domani, martedì 14 agosto, per le ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per temporali tra oggi e domani : La Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato l’Allerta Meteo codice “giallo” per temporali previsti tra oggi e domani su tutto il territorio regionale: “Una saccatura atlantica si avvicina alle Alpi con correnti in quota piu’ fresche che determineranno un’accentuazione dell’instabilita’ atmosferica, data la presenza d’aria calda e umida nei bassi strati. Da oggi ...

Allerta Meteo Liguria : perturbazione in arrivo - criticità “gialla” per temporali : La Protezione civile regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo codice “giallo” per temporali, valida dalle 16 di oggi alla mezzanotte nel Ponente ligure e dalle 21 alle 18 di domani sul Centro-Levante. Nella mattinata si sono registrate le prime precipitazioni sul territorio regionale (12.6 mm in 15 minuti a Rocchetta Nervina e 10.4 mm a Genova Pegli) e alcune trombe marine hanno interessato il mar ligure di ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : temporali in arrivo su tutta la regione : “temporali organizzati e persistenti con associate precipitazioni intense, raffiche di vento, fulminazioni e probabili grandinate interesseranno la nostra regione. I fenomeni nella prima parte della giornata interesseranno prevalentemente il settore centro-occidentale, in intensificazione sul settore centro-orientale nel corso del pomeriggio-sera di Martedì 14“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato ...

Allerta Meteo per il “Ciclone di Ferragosto” - il bollettino ESTOFEX : “attenzione all’area di convergenza tra Corsica e Italia” : E’ allarme per il maltempo che colpirà l’Italia nelle prossime ore: scatta l’Allerta Meteo per il “Ciclone di Ferragosto” che sta già colpendo l’estremo Nord/Ovest, e nelle prossime ore si estenderà al resto del Centro/Nord a partire dal pomeriggio di oggi, Lunedì 13 Agosto. Il bollettino ESTOFEX – European Storm Forecast Experiment – è particolarmente emblematico sul forte maltempo in arrivo ...

