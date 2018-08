Allerta arancione sul Centro e il Levante

Allerta Meteo - criticità arancione per il “Ciclone di Ferragosto” : la protezione civile lancia l’allarme - “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – L’area depressionaria di origine atlantica, causa del maltempo già in corso sul nord-ovest, si sta estendendo al resto del settentrione e raggiungerà, nel corso della prossima notte, anche le regioni centrali tirreniche, con rovesci e temporali localmente intensi. Al centro-nord si prevede per domani una sensibile diminuzione delle temperature, specie nei valori massimi. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

La bufera di Ferragosto : martedì Allerta arancione su Massa-Carrara : Provincia - Il maltempo torna a imperversare sulla provincia di Massa-Carrara e la Protezione civile della Regione Toscana ha emesso l'allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico che inizierà ...

Lombardia Allerta arancione Temporali 13 Agosto 2018 : Il Centro Funzionale Regione Lombardia ha emesso una Allerta moderata Arancione per Rischio di Temporali Nel corso della giornata di domani, lunedì 13/08, un sistema perturbato si muoverà dal nordovest della Francia verso est scorrendovelocemente sul Centro Europa a nord delle Alpi. La parte più meridionale di questo sistema interesserà l’arco alpino e la pianura padanoveneta determinando un generale aumento dell’instabilità ...

Toscana Allerta arancione 14 Agosto : Il Centro Funzionale Regione Toscana ha emesso un bollettino di criticità livello 2 Arancione, (Rischio Moderato), su vari settori dell’alta Toscana. Livello 1 Giallo, (Rischio Basso), sui restanti settori PIOGGIA: OGGI, lunedì, possibili isolate precipitazioni temporalesche, più probabili nel pomeriggio tra le province di Siena e Arezzo e dalla tarda serata sulle province occidentali. Cumulati medi non significativi su tutte le aree e ...

Forte maltempo : Allerta meteo arancione : Il Centro meteo Regionale della Lombardia ha emanato per oggi, lunedi' 13 agosto, un'allerta meteo arancione a Milano e non solo. Forti temporali.

Maltempo Milano : Allerta “arancione” - monitorati i livelli di Seveso e Lambro : Il Centro meteo regionale della Lombardia ha diramato un’allerta codice arancione a causa del passaggio sul bacino di Milano di una perturbazione che determina la possibilità di forti temporali a partire dalle ore 14 di lunedì 13 agosto 2018. Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Coc, il Centro Operativo Comunale, presso la sede di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza e i fiumi Seveso e Lambro ...

Allerta arancione per forti temporali : "Rischio di fenomeni intensi" : Per oggi, venerdì 10 agosto, è stata diramata dalla Protezione Civile Allerta arancione su parte della Lombardia. ILMeteo.it...

Maltempo - nuovi temporali al Nord/ Ultime notizie meteo Lombardia : Allerta arancione per rischio idrogeologico : Maltempo, nuovi temporali al Nord: già in atto in molte Regioni con massima attenzione in Lombardia dove è scattata l'allerta arancione per rischio idrogeologico.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 20:17:00 GMT)

Incendi - Sardegna : Allerta ‘arancione’ con attenzione rinforzata : La Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna, ha diramato un nuovo Bollettino di previsione di pericolo Incendio per la giornata di domani, venerdì 3 agosto che interesserà le zone del Nord Sardegna Merghine e Planargia, estendendosi a sud fino all’Oristanese, il Campidano, il Sulcis e il Cagliaritano. Le alte temperature e il vento favoriscono lo svilupparsi degli Incendi. Il pericolo è alto ed è contraddistinto ...

Incendi Sardegna : Allerta arancione da Gallura fino a Campidano e Cagliari : E’ stato diramato dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna, un nuovo Bollettino di previsione di pericolo Incendio per la giornata di domani, che interesserà la Gallura, il Logudoro e il Marghine, l’Alto Oristanese e tutto il Campidano fino anche la zona di Cagliari. Il pericolo, spiega il bollettino della Protezione civile, è alto ed è contraddistinto dal colore arancione. In questo stato, le ...

Caldo : Allerta arancione a Firenze : Continua l’allerta per il Caldo a Firenze. Anche per oggi, lunedì 30 luglio, e per domani, martedì 31 luglio, è stata diramata l’allerta arancione per le temperature elevate. Lo comunica la Protezione Civile del Comune, che ha emesso un avviso per oggi e domani di codice arancione. Sempre validi quindi i consigli per la popolazione soprattutto per gli anziani ma anche bambini e soggetti fragili, che sono a disposizione sul sito della ...

Allerta arancione per caldo a Firenze : A Firenze e' Allerta arancione per l'ondata di caldo diramata dalla sala operativa comunale sul sito comunale. Temperature fino a 36 gradi.

Allerta caldo : codice arancione per domani a Firenze : codice arancione per domani a Firenze per l’ondata di calore in arrivo. E’ quanto dice la Sala operativa comunale, sul sito di Palazzo Vecchio, dove si spiega che il livello di Allerta, di livello 2, con temperature percepite fino a 36 gradi, è stato diramato dal ministero della Salute. Da qui l’invito, soprattutto per i più piccoli, gli anziani e i soggetti più fragili, a evitare l’attività fisica ...

Allerta Caldo - Ministero della Salute : domenica “allarme rosso” in 3 città - “arancione” in 5 [ELENCO] : domenica 29 luglio è atteso l’arrivo di un’ondata di calore sull’Italia, che farà impennare la colonnina di mercurio. Secondo il bollettino sulle ondate di calore, pubblicato dal Ministero della Salute, saranno 3 le città da “bollino rosso” (massimo livello di rischio per la popolazione): si tratta di Bologna, Bolzano e Perugia. In 5 città il bollino sarà invece “arancione” (Cagliari, Firenze, Pescara, ...