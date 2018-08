Allarme puma nel Comasco | timore per bambini e piccoli animali

agi

: Allarme puma: paura per i bimbi «Siamo terrorizzati, prendetelo» - angelini_f : Allarme puma: paura per i bimbi «Siamo terrorizzati, prendetelo» - EFrigerio67 : Allarme “puma”, altri avvistamenti Dopo Casnate è la volta di Andrate - AleSalvi12 : RT @Ceravolc: Anche ad Andrate, sempre nel Comasco, avvistato il puma fantasma. -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Un paio di pollai assaltati, sindaci che raccomandano di tenere i cani al guinzaglio e fare attenzione nei boschi, e testimoni sicuri che sì, quel "verso strozzato e raggelante è proprio quello del, l'abbiamo confrontato su Internet", come riporta il quotidiano 'La Provincia di Como'. E c'è anche un video, pubblicato dai media locali e ritenuto "attendibile" dalle autorità, che mostra il felino magro e felpato protagonista di decine di avvistamenti nelle selve e negli orti in alcuni paesi non lontani dalla città del lago. Il primo risale a circa un mese fa, a Vighizzolo di Cantù, l'ultimo, di poche ore fa, ad Andrate di Fino, nell'orto di un pensionato 79enne. "Le caratteristiche morfologiche fanno pensare a un- spiega all'Agi il Comandante della Polizia Provinciale ...