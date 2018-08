Allarme inquinamento a foci e porti | mancano depuratori

Francia - picco ondata di caldo : a Parigi previsiti 36 °C - è Allarme inquinamento : Europa in preda alla morsa del caldo, e la Francia non è da meno. Tra oggi e domani il Paese vive il suo massimo pico di caldo dell’estate 2018, con 67 dipartimenti classificati in allerta arancione dal servizio meteorologico nazionale, Mètèo France, con temperature superiori a 40 °C in diverse città. Le regioni del sud-ovest sono quelle che soffrono maggiormente delle alte temperature, così come il nord e centro-est e ...

Qualità dell'aria - Allarme ozono in Lombardia/ Inquinamento - ultime notizie : Pria - stop ai diesel Euro 3 : Qualità dell'aria, allarme ozono e smog in Lombardia: ultime notizie Inquinamento, aggiornato il Pria in Regione. stop diesel Euro 3, le novità.

Venezia - si rovescia cisterna con 40mila litri di toluene - scatta l'Allarme inquinamento : Dalle ore 5.45 di stamani i vigili del fuoco hanno operato in via Boschi a Scorzè nel Veneto per il rovesciamento di un'autocisterna carica di 40.000 litri di toluene , un solvente usato anche nella ...

Allarme aria inquinata in scuole - studi medici e case di cura : ecco come contrastare l’inquinamento indoor : Nel mondo, 9 persone su 10 respirano aria inquinata e dai valori medi ben al di sopra dei livelli raccomandati per la corretta salvaguardia della salute. E’ quanto è emerso dall’ultimo rapporto annuale pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha imputato proprio all’inquinamento atmosferico 7 milioni di decessi all’anno.[1] Questo scenario allarmante è stato delineato dopo aver misurato la concentrazione di inquinanti presenti ...