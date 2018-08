Allarme autolesionismo | ne soffre un adolescente su quattro

dilei

(Di lunedì 13 agosto 2018) Una ricerca americana ha recentemente rivelato che il preoccupante fenomeno dell’riguarda circa il 25% degli adolescenti. Lo studio è stato condotto su un campione di 65.000 teenager da un team di sociologi dell’Università di Portland, e poi pubblicato sull’American Journal of Public Health: a essere vittime di sé stesse sono principalmente le ragazze, che cedono alla tentazione di procurarsi dolore molto più spesso di quanto non lo facciano i maschi. Ma quello dell’non è un fenomeno made in USA: anche in Italia le statistiche sono allarmanti. Cos’è l’? E’ l’atto di farsi male intenzionalmente, attraverso tagli, bruciature, abrasioni, nel tentativo di sfuggire ad ansia o depressione. Generalmente chi lo fa sceglie aree poco visibili, come la pancia o le cosce, ma a volte anche mani e polsi sono prese di ...