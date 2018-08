Alessandra Amoroso | è uscito il nuovo singolo “La stessa”

Alessandra Amoroso regala un nuovo singolo ai fan nel giorno del suo 32esimo compleanno : Alessandra Amoroso regala un nuovo singolo ai fan nel giorno del suo 32esimo compleanno. “La stessa“, il nuovo singolo disponibile in tutte le piattaforme digitali, è accompagnato anche da un video girato tra le case colorate di Burano, una delle quattro isole della laguna di Venezia. La Stessa arriva a distanza di due anni dal fortunatissimo disco Vivere a Colori. La cantante salentina ha scritto su facebook: “Tante canzoni ...

Alessandra Amoroso regala un nuovo singolo ai fan nel giorno del suo 32esimo compleanno. : Alessandra Amoroso regala un nuovo singolo ai fan nel giorno del suo 32esimo compleanno. “La stessa“, il nuovo singolo disponibile in tutte le piattaforme digitali, è accompagnato anche da un video girato tra le case colorate di Burano, una delle quattro isole della laguna di Venezia. La Stessa arriva a distanza di due anni dal fortunatissimo disco Vivere a Colori. La cantante salentina ha scritto su facebook: “Tante canzoni ...

La Stessa - Alessandra Amoroso | Testo - Audio - MP3 : Canzone Alessandra Amoroso, La Stessa: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Alessandra Amoroso è La Stessa: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. La Stessa di Alessandra Amoroso è disponibile dalla mezzanotte di oggi in tutti gli store digitali. La cantante salentina aveva annunciato ai fan di avere […]

La Stessa - Alessandra Amoroso | Testo - Audio - MP3 : Canzone Alessandra Amoroso, La Stessa: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Alessandra Amoroso è La Stessa: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. La Stessa di Alessandra Amoroso è disponibile dalla mezzanotte di oggi in tutti gli store digitali. La cantante salentina aveva annunciato ai fan di avere […]

Alessandra Amoroso - esce “La stessa”/ Video : nel giorno del suo compleanno - il nuovo singolo : Alessandra Amoroso, esce “La stessa”: il nuovo singolo della cantante salentina dopo due anni, ecco il Video ufficiale nel giorno del suo 32esimo compleanno.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 10:26:00 GMT)

Testo e audio La Stessa di Alessandra Amoroso - il nuovo singolo a sorpresa prima dell’album : La Stessa di Alessandra Amoroso è disponibile dalla mezzanotte di oggi in tutti gli store digitali. La cantante salentina aveva annunciato ai fan di avere in serbo per loro grandi novità che avrebbe comunicato domenica 12 agosto, nel giorno del suo compleanno. Alla mezzanotte di oggi, allo scattare del nuovo giorno, Alessandra Amoroso ha svelato tutto. Il nuovo singolo si intitola La Stessa e i fan non dovranno attendere settimane prima di ...

Alessandra Amoroso annuncia una data : tutte le novità sul nuovo album : Alessandra Amoroso annuncia una data specifica nella quale comunicherà probabilmente tutti i dettagli sul nuovo album di inediti di prossima pubblicazione. Nelle scorse ore, l'arista salentina ha pubblicato un messaggio sui social per anticipare ai fan che presto potranno leggere tutti i dettagli a proposito del suo nuovo progetto discografico. Al disco ormai non dovrebbe mancare molto, almeno stando ai primi indizi in rete e alle prime ...

Alessandra Amoroso ringrazia Sabrina Ferilli : le parole sul duetto con la Mannoia : Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia cantano insieme: Sabrina Ferilli dedica un post e Alessandra ringrazia Più volte Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia si sono esibite insieme su palchi prestigiosi non negando il bel rapporto che si è creato tra di loro. La sera dei miracoli è un brano di Lucio Dalla le due artiste hanno […] L'articolo Alessandra Amoroso ringrazia Sabrina Ferilli: le parole sul duetto con la Mannoia proviene da Gossip ...

La svolta sexy di Alessandra Amoroso su Instagram : Alla soglia dei suoi 32 anni Alessandra Amoroso ha deciso di regalare ai suoi follower una foto sensuale su Instagram, con una svolta sexy del tutto inaspettata. Arrivata al successo grazie ad Amici di Maria De Filippi, nel corso degli anni Alessandra Amoroso è riuscita a costruire una carriera solida e costellata di successi. Nonostante ciò non ha mai dimenticato le sue origini e, anche quest’estate, ha scelto di trascorrere le sue ...

Alessandra Amoroso : il regalo di compleanno per Annalisa Scarrone : Il compleanno di Annalisa Scarrone: il gesto d’affetto di Alessandra Amoroso Le vere amicizie nel mondo della musica esistono. Ne sanno qualcosa Alessandra Amoroso e Annalisa Scarrone, ormai amiche da tempo. Entrambe lanciate da Amici di Maria De Filippi (Sandrina ha vinto nel 2009, mentre Nali è arrivata seconda nel 2011), le due si sono […] L'articolo Alessandra Amoroso: il regalo di compleanno per Annalisa Scarrone proviene da ...

Alessandra Amoroso : il regalo di compleanno per Annalisa Scarrone : Il compleanno di Annalisa Scarrone: il gesto d'affetto di Alessandra Amoroso Le vere amicizie nel mondo della musica esistono. Ne sanno qualcosa Alessandra Amoroso e Annalisa Scarrone, ormai amiche da tempo. Entrambe lanciate da Amici di Maria De Filippi , Sandrina ha vinto nel 2009, mentre Nali è ...

Alessandra Amoroso - la posa sexy da salentina verace | FOTO : La cantante ha postato uno scatto molto sensuale corredato da una didascalia che esalta le sue origini nella terra de "lu...

In arrivo il nuovo album di Alessandra Amoroso - presto singolo e videoclip girato a Burano : Il nuovo album di Alessandra Amoroso sta per arrivare. Le ultime indiscrezioni riportate da All Music Italia parlando di in ritorno sulle scene già nel mese di agosto, con un singolo che sarà accompagnato da un video girato a Burano. L'annuncio del ritorno dell'artista è arrivato qualche mese fa tramite le pagine ufficiali dedicate all'artista, che aveva fatto sapere di essere tornata in studio di registrazione per dare vita a nuova musica ...

Alessandra AMOROSO/ È lei la "figlia adottiva" di Fiorella Mannoia (Amiche in Arena) : ALESSANDRA AMOROSO è tra la cantanti convocate da Loredana Bertè in occasione del concerto-evento Amiche in Arena, in replica questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 22:08:00 GMT)