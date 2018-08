Al via il Piano lavoro della Campania Cosa dobbiamo aspettarci?

Turchia - ministro finanze : «Da oggi al via il piano di azione economico» : La Turchia ha messo a punto un piano di azione economico che sarà attuato da subito, già questa mattina, al fine di allentare le tensioni degli investitori: lo ha assicurato il ministro delle finanze Berat Albayrak, che ha descritto la debolezza della lira turca come «un attacco»...

Pogba-Barcellona - il piano segreto di Mino Raiola : “voglio portare Paul via dal Manchester United” : Pogba via dal Manchester United, il desiderio di Mino Raiola potrebbe avverarsi con l’arrivo del centrocampista francese al Barcellona Paul Pogba sarebbe pronto al trasferimento lontano dall’Old Trafford. Il calciatore francese, laureatosi campione del mondo con la sua nazionale meno di un mese fa, vorrebbe dire addio al Manchester United, sua squadra da due anni dopo l’addio del centrocampista alla Juventus. I rapporti ...

Bari - ladri a casa dell'anziano trovato morto in via Nicolai : blitz anche nell'appartamento al terzo piano : Doppio tentativo di furto in appartamento questa notte a Bari, al civico 303 di via Nicolai. I ladri, probabilmente della zona, hanno forzato la porta del terrazzo della palazzina e dopo aver oscurato ...

ENI - via libera Piano di Sviluppo per scoperte Area 1 offshore Messico : Teleborsa, - ENI annuncia che la Commissione Nazionale degli Idrocarburi , Comisión Nacional de Hidrocarburos , CNH, del Messico ha approvato il Piano di Sviluppo per le scoperte di Amoca, Miztón e ...

Enel fa 2 miliardi di utili spinta dalle rinnovabili. via al piano di cessioni : Obiettivi 2018 confermati per Enel che ha stabilito un nuovo record nell'ambito delle rinnovabili, 3,4 GW di nuova capacità rinnovabile messi in rete, in tutto il mondo, in dodici mesi,. Lo ha ...

Spiagge Sicure - al via il piano Salvini contro abusivi e vu cumprà : dal Viminale 2.5 milioni : Entra nel vivo il piano 'Spiagge Sicure - Estate 2018' con uno stanziamento di due milioni e cinquecentomila euro. È l'ammontare del finanziamento proveniente dal Fondo unico giustizia che sarà ...

Esodo estivo - nel weekend il primo test per il piano viabilità Italia - : Le autorità hanno predisposto un rafforzamento dei controlli delle forze di polizia, con 1.400 pattuglie della Stradale, e misure di coordinamento con Anas, che prevedranno anche l'utilizzo di ...

AUTOSTRADE - TORNANO I TUTOR DA DOMANI : ESODO ESTIVO AL via/ Attivazione in 22 tratte - piano viabilità Italia : ESODO ESTIVO: bollino nero 4 e 11 agosto sulle AUTOSTRADE. Bollettino traffico per i primi 2 weekend del mese. Bollino rosso invece per il 28 e 29 luglio, nonché per Ferragosto(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 16:16:00 GMT)

Anas : al via Piano esodo estivo per facilitare spostamenti : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – Anas ha programmato, in vista dell’esodo estivo, una serie di attività e misure per facilitare gli spostamenti dei vacanzieri lungo i 26.000 chilometri della propria rete di strade e autostrade. Un piano che prevede 1.100 automezzi, 2.534 telecamere, 580 pannelli a messaggio variabile e 2.500 addetti. Il monitoraggio h24 della rete e l’assistenza per il pronto intervento saranno gestiti con 230 ...

Leonardo : al via Piano per ottimizzare rapporti con i fornitori : Roma, 25 lug., askanews, - Leonardo avvia il programma Leap2020, 'Leonardo empowering advanced partnerships 2020'. L'iniziativa era prevista dal piano industriale 2018-2022 'e finalizzata alla ...