Al lavoro sei metri sopra la Gobba «Ingessati» i piloni della tangenziale

Dimmi di che segno sei e ti dirò come vivi lo stacco dal lavoro : Basta lavoro! Le vacanze estive sono ormai dietro l’angolo per moltissimi italiani. E per fortuna ci sarà tempo per riposarsi e dimenticare per un po’ – i più fortunati anche diverse settimane di fila – incombenze, email e stress da lavoro. D’altronde ormai gli effetti negativi per fisico e mente del super lavoro (quello cioè che ruba spazio al tempo libero) sono noti a tutti: una dose eccessiva di lavoro, infatti, ...

Rover Curiosity di NASA - sei anni di "lavoro" su Marte : Celebrato negli Stati Uniti e in tutto il mondo scientifico il sesto anniversario dello sbarco su Marte del Rover Curiosity della NASA , realizzato allo scopo di investigare sulla passata e presente ...

Sicurezza sul lavoro : meno morti nei primi sei mesi del 2018 : La riduzione è minima, ma c'è, e visto che nel caso specifico si parla della vita delle persone è da segnalare: 'Tra gennaio e giugno di quest'anno sono state denunciate quattro morti sul lavoro in ...

Incidenti sul lavoro - Inail : 469 morti nei primi sei mesi del 2018 | : Le vittime sono 4 in meno rispetto al primo semestre del 2017. Una morte su due ha coinvolto lavoratori di età compresa tra i 50 e i 64 anni. Tornano ad aumentare le denunce di malattia professionale, ...

Incidenti sul lavoro - Inail : 473 morti nei primi sei mesi del 2018 : Incidenti sul lavoro, Inail: 473 morti nei primi sei mesi del 2018 Le vittime sono 4 in meno rispetto al primo semestre del 2017. Una morte su due ha coinvolto lavoratori di età compresa tra i 50 e i 64 anni. Tornano ad aumentare le denunce di malattia professionale, registrando 789 casi in più sullo stesso periodo dello scorso ...

Musei - il capolavoro è a fumetti : Prendere l'arte a suon di sbam, uff, argh e tump tump. Andy Warhol l'avrebbe amata: lui che vedeva nei fumetti una creazione da Pop art. E i Musei italiani affrontano la sfida, trasformandosi in ...

Al lavoro sei tesissima? Secondo la scienza renderai di più : Lavorare di cattivo umore potrebbe essere un vantaggio per la nostra efficienza. Sembra incredibile, dopo tanta letteratura sul tema del “sorridi e la vita ti sorriderà”, eppure lo ha dimostrato uno studio scientifico: essere scontrose ci rende più produttive. L’Università di Waterloo ha pubblicato un lavoro sulla rivista ‘Personality and Individual Differences’ da cui si evince che il malumore aumenta le ...

Più liti e turn over fra precari : le sei «trappole» per il lavoro : Per rinnovare, o prorogare, un contratto a termine in corso, o se si vuole stipulare un nuovo rapporto a tempo di durata superiore ai 12 mesi, un’impresa, d’ora in avanti, sarà tenuta a indicare la causale. Risultato? Che si riportano le aziende dentro un sentiero normativo molto stretto, con il rischio di nuovi contenziosi...

'Sei del Senegal - niente casa in affitto' : 22 anni - un lavoro a tempo indeterminato e non trova un tetto. Il racconto del datore di lavoro : Amir nome di fantasia viene dal Senegal. Ad Arezzo è arrivato dopo aver attraversato il mare con un barcone, essere approdato nelle coste italiane e poi essere stato destinato dal sistema di ...