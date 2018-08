Al Bano e Romina | la voce su Ylenia | È ancora in vita

La Lecciso e Al Bano di nuovo insieme a Cellino (senza Romina) : Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi sorridono di nuovo insieme nella villa di Cellino San Marco, ma senza Romina Power. La showgirl pugliese in queste ore ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae in compagnia del cantante, sorridente e felice. Per commentare la foto la soubrette ha usato tante farfalline azzurre e gli hashtag #me #picoftheday #family #lunch #sunday #relax #feelgood #peace #family #instamoment, lasciando intendere un ...

Romina - frecciatina al veleno sulla Lecciso : “Al Bano non voglio ritrovarti più con una bionda” : Al Bano e Romina tornano ancora una volta sul palco insieme e l’attrice lancia una frecciatina a Loredana Lecciso. La coppia di Felicità in questi giorni ha organizzato un concerto gratuito a Rimini. Dopo che il live in programma per fine luglio era stato annullato a causa di alcuni problemi, Al Bano e Romina avevano deciso di esibirsi comunque per i fan. Così il 9 agosto gli artisti sono saliti sul palco, cantando i loro più grandi ...

AlBano-Romina a Rimini dopo annullamento : Rimini, 11 AGO - Diecimila persone hanno accolto Al Bano e Romina a Rimini per il 'concerto riparatore' del 10 agosto in piazzale Fellini, con il sindaco Andrea Gnassi sul palco, dopo l'annullamento ...

Romina lancia un messaggio alla Lecciso durante il concerto con Al Bano a Rimini : “More dharma, less drama”: è questo il messaggio lanciato da Romina Power durante il concerto di Rimini con Al Bano Carrisi. Parole che sembrano riferite a Loredana Lecciso e alle ultime dichiarazioni rilasciate dall’ex compagna del cantante di Cellino San Marco. Nei giorni scorsi infatti si era parlato molto dell’appello lanciato dalla showgirl pugliese, preoccupata per le condizioni di salute di Al Bano. Secondo fonti ...

Romina Power - la voce clamorosa sul trasloco a casa di Al Bano : lo sfregio definitivo a Loredana Lecciso : Romina Power sembra sempre più vicina al suo ex Al Bano Carrisi , al punto da aver deciso di traslocare di nuovo a Cellino San Marco, il regno del cantante pugliese dove i due hanno condiviso per ...

“Ha deciso!”. Romina Power è pronta a farlo - Al Bano tace. Gossip impazzito : L’ultima notizia su Al Bano e Romina è ancor più succulenta delle precedenti. E forse fa tirare un sospiro di sollievo alla coppia dopo un’estate un po’ turbolenta. Sì, perché Al Bano farà anche gesti di solidarietà – come le rose acquistate a Romina Power e finite sul settimanale Chi – eppure c’è chi lo raggira ancora. Come ha scritto la coppia artistica sui propri profili social, Al Bano e Romina sono stati: ...

Romina si trasferisce a Cellino da Al Bano. Il gossip e il silenzio della Lecciso : Romina Power è pronta a trasferirsi a Cellino San Marco nella casa di Al Bano Carrisi? Da giorni circolano alcune indiscrezioni secondo cui l’attrice americana sarebbe pronta a tornare nella casa in cui ha trascorso gli anni più belli della sua vita. Complice l’intervento di Jolanda, la madre del cantante, che è molto legata a Romina e vorrebbe vederla più vicina a suo figlio. Nell’ultimo periodo, complici anche diversi ...

Ferragosto Pop a Rimini con Al Bano e Romina. Concerto - mare di fuoco e cinema : L'assessore alle attività economiche Jamil Sadegholvaad mette in fila il calendario pop: spettacoli, musica, occasioni d'incontro, cultura, servizi. Al Bano e non solo Il Ferragosto pop si apre ...

Ferragosto Pop : a Rimini Al Bano e Romina in concerto danno il via al lungo calendario di appuntamenti verso la festa d'estate : ... fachiri, mangiafuoco, danzatrici, musicisti e artigiani del gusto si alterneranno lungo la riva e accenderanno la notte di Ferragosto in un crescendo di ritmi, sapori, fiamme, spettacoli e fuochi ...

La Lecciso lancia un appello a Romina Power su Al Bano : Dopo un lungo silenzio Loredana Lecciso ha deciso di lanciare un appello a Romina Power, chiedendole di fare qualcosa per Al Bano. Da mesi ormai la showgirl pugliese e il cantante hanno annunciato la fine della loro relazione, ma la rivalità della Lecciso con Romina non sembra destinata a finire. Mentre Loredana è sempre più lontana dall’artista di Cellino San Marco, l’attrice americana ha ritrovato con Al Bano l’intesa di un ...

Al Bano - Loredana Lecciso consiglia Romina Power : "Se gli vuoi bene - smetti di farlo cantare" : Non sta passando un ottimo periodo di salute Al Bano Carrisi: il cantante pugliese ha deciso di porre un freno alla sua intensa attività live a causa di alcuni problemi che affliggono le sue corde vocali. Così l'interprete dovrà fermarsi a partire dai primi giorni del 2019 per rimettersi in sesto.Informata sulla questione, Loredana Lecciso, ormai ex compagna del cantante, non è molto contenta del fatto che l'uomo con il quale ha condiviso ...

Loredana Lecciso rompe il silenzio : 'il consiglio' per Romina per il bene di Al Bano : Questo articolo è stato verificato con: https://www.nanopress.it/spettacoli/2018/08/03/Loredana-Lecciso-contro-Romina-power-non-costringa-al-Bano-a-cantare/219534/ https://www.ilmessaggero.it/societa/...

Al Bano e Romina Power/ Rimini : il concerto si farà il 10 agosto. Nuove rivelazioni sul loro rapporto... : Al Bano e Romina Power, dopo la cancellazione, all'ultimo minuto, del loro concerto a Rimini, sono riusciti, con l'aiuto del sindaco, a organizzare un nuovo evento: 10 agosto e sarà gratis(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 15:10:00 GMT)