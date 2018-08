AIDAA | le regole per un sereno Ferragosto in spiaggia con Fido

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 agosto 2018) “Sono circa un milione e mezzo le famiglie con i cani al seguito che in questa settimana disi sono trasferiti con i pelosi nelle località turistiche in particolare nelle località di mare“: lo spiega l’associazione animalistain una nota. “Anche quest’anno per poter far passare untranquillo inai bagnanti con i pelosi al seguito indichiamo alcuni consigli che se seguiti saranno sicuramente ottimi per far passare feste tranquille ai bagnanti, ai cani ed anche ai vicini di ombrellone. La prima regola in assoluto è usare le spiagge per cani laddove esistono e sono segnalate. E di seguito gli altri consigli con i diritti e i doveri per vivere un periodo di vero riposo con i nostri amici pelosi anche nelle spiagge italiane.” • “Nessuno ha il diritto di cacciarvi da unapubblica, o dalla battigia se ...