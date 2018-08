Agente si suicida nel parcheggio del carcere

San Gimignano - Agente penitenziario si suicida in carcere/ Ultime notizie Polizia - "ancora oscure le cause" : San Gimignano, agente penitenziario si suicida in carcere: Ultime notizie Polizia, altra giovane vittima, ancora oscure le cause dell'estremo gesto del 30enne(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 10:22:00 GMT)

USA - la corsa del poliziotto eroe : ecco come l’Agente salva il potenziale suicida dal treno in arrivo [VIDEO] : La camera in dotazione al poliziotto immortala la folle corsa per salvare la vita di un uomo disteso sui binari Una chiamata arrivata alla stazione di polizia di Perth Amboy, negli Stati Uniti, aveva avvisato gli agenti della presenza di un uomo disteso sui binari. Giunto sul posto, l’agente Kyle Savoia si è subito accorto che la situazione era molto critica a causa di un treno in arrivo sul binario dove si trovava l’uomo sdraiato. Savoia ...

Montebelluna - Agente di commercio si suicida in casa : gli era stata ritirata la patente : Un agente di commercio di 39 anni si è impiccato [VIDEO] nella sua casa, a Montebelluna, in provinca di Treviso. Il suo corpo è stato ritrovato nella mattina di ieri, probabilmente il suicidio risale alla notte precedente. Una morte che sembra non trovare spiegazione: l'uomo era sposato e padre di due figli piccoli, nella sua vita non vi erano momenti bui o almeno era quello che sembrava. Nelle ultime ore è emerso un dettaglio che potrebbe ...

Cosenza - Agente di polizia si suicida sparandosi al cuore : Il poliziotto si è tolto la vita sparandosi un colpo al cuore mentre era in caserma. Trasportato in ospedale, è morto mentre i medici tentavano di operarlo.Continua a leggere

Ucraina suicida - nessun Agente condannato : ANSA, - TRIESTE, 4 GIU - nessun condannato tra i nove poliziotti imputati nel caso di Alina Bonar Diachuk, la donna di 32 anni, di origine Ucraina, morta suicida nell'aprile 2012 in una 'sala ...