ilgossip

: Yacht affonda al largo di Favignana, paura per sette palermitani - MondoPalermo : Yacht affonda al largo di Favignana, paura per sette palermitani - Ilgossipitalia : Affonda Yacht a Favignana: sette diportisti tratti in salvo - MondoPalermo : Yacht affonda al largo di Favignana, paura per 7 palermitani -

(Di lunedì 13 agosto 2018)su unoche navigava nelle acque antistanti asono stati salvati dalla capitaneria di Porto di Trapani. L’imbarcazione di 15 metri, infatti, come scrive Laura Spanò sul Giornale di Sicilia, ha prima avuto problemi al motore e poi ha iniziato a imbarcare acqua. Per ituristi solo tanta paura ma nessuno si è ferito. Adesso si dovrà procedere al recupero della barca che avrà bisogno delle riparazioni in cantiere prima di potere riprendere il mare. Fonte http://trapani.gds.it/2018/08/13/uno--a--in-_899863/ L'articoloinproviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.