Ad Avellino il M5s mette alla gogna gli oppositori | manifesti con i loro volti in giro

M5S esulta per le sorprese Imola e Avellino . Ma l'avanzata leghista spaventa : Cinque a due. Per il M5S è positivo il bilancio dei sette ballottaggi cui partecipava: vince sulla sinistra a Imola e ad Avellino, “tiene” Pomezia nonostante l’addio al M5S dell'ex...

Ballottaggi 2018 - risultati in diretta : Pisa e Massa al centrodestra - Avellino e Imola al M5s. A Terni vince la Lega : Le roccaforti rosse toscane di Pisa e Massa passano al centrodestra. I 5 stelle ce la fanno ad Avellino e Imola, ma non a Terni dove la spunta la Lega. Mentre lo scrutinio del secondo turno delle amministrative è ancora in corso, iniziano ad arrivare i primi risultati dai territori. Sono 75 i comuni sopra i 15mila abitanti che oggi sono tornati alle urne per scegliere il proprio sindaco: l’affluenza alle 23 si è fermata al 47 per cento, un ...