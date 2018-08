Accattonaggio molesto | la Lega | «Un reato da arresto»

Stop all'Accattonaggio molestoLa Lega : "Carcere fino a 12 mesi" : Basta con il racket della mafia nigeriana di giovani africani davanti a bar, panetterie, supermercati: un fenomeno che si incontra nella grandi città ma anche in tanti piccoli paesi di provincia. E così la Lega ha deciso per la linea della fermezza, soprattutto se l'accattonaggio è aggressivo e insistente Segui su affaritaliani.it