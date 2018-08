Aborto | Lega | “L’Italia cambierà la legge | come è successo in Argentina”

Legge 194 - il senatore della Lega Pillon : “Via l’Aborto - prima o poi in Italia faremo come in Argentina” : “Cambiare la Legge 194 sull’aborto“,”come in Argentina” ma in assenza dei numeri in Parlamento per farlo, iniziare a perseguire la politica degli “aborti zero”: la Lega di Matteo Salvini torna a cavalcare il tema delle nascite e del controllo della maternità. E lo fa attraverso le parole del senatore del Carroccio Simone Pillon che in un’intervista a La Stampa annuncia la possibilità futura di ...

Argentina - l'Aborto rimane illegale. La dicussione potrà essere ripresa soltanto nel 2019 : Nonostante ciò - e nonostante un appoggio trasversale proveniente dalle piazze di tutto il mondo, dove donne vestite di verde sono scese in solidarietà delle argentine - il Senato ha bocciato il ...

Argentina : il Senato boccia la legalizzazione dell'Aborto : Dopo 16 ore di dibattito, la bocciatura. Il Senato argentino dice no alla proposta di legalizzazione dell'aborto, con 38 voti contrari, 31 a favore e due astenuti. Il progetto di legge era stato approvato lo scorso 14 giugno dalla Camera dei deputati, e prevedeva l'interruzione volontaria della gravidanza entro le prime 14 settimane.Subito dopo la bocciatura del Senato a Buenos Aires ci sono stati scontri tra sostenitori della legge e ...

A Verona la Lega vuole approvare due mozioni contro il diritto di Aborto : A Verona è battaglia in consiglio comunale per la discussione di due mozioni di chiaro stampo anti-abortista. Possibile: "Gli amici del ministro alla Famiglia, Lorenzo Fontana, sono entrati in azione, cercando l'assalto al diritto dell'aborto. Vogliono colpire la legge 194".Continua a leggere

“Cattolici pro Aborto si confessino” : rimosso prete/ “Legalizzare l'omicidio di bambini è un peccato grave” : Un sacerdote di Dublino è stato prontamente trasferito in provincia dopo che aveva invitato i fedeli che avessero votato sì al referendum sull'aborto a pentirsi e confessarsi(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 17:26:00 GMT)