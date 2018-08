A Roma rock con i Four Vegas e jazz con Seamus Black | altrove tante star | da Pelù a

All'Auditorium nasce 'Wall of Fame' di Roma - le star del rock regalano firme e messaggi : Da Johnny Depp a Steve Tyler, passando per i Franz Ferdinand e Sting. Un pennarello nero, una gigantesca parete da riempire, una superstar rock disponibile a lasciare per sempre il ricordo del suo ...

Steven Tyler tiene viva la fiamma del rock a Roma : I record degli Aerosmith Inseriti ufficialmente nella rock & Roll Hall of Fame, gli Aerosmith hanno venduto oltre 100 milioni di album in tutto il mondo e ottenuto innumerevoli premi e riconoscimenti,...

Orari e scaletta del concerto di Fabri Fibra al Rock in Roma 2018 il 26 luglio - come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle : Per la penultima data del suo Le vacanze tour, Fabri Fibra al Rock in Roma 2018 porterà in scena i brani dell'ultimo album Fenomeno, certificato doppio platino, e i grandi successi del suo repertorio. Il tour fa seguito a quello autunnale che ha riempito con una serie di sold out i più importanti club d'Italia dopo la pubblicazione dell'album in studio Fenomeno lo scorso autunno. Dal 30 giugno Fabri Fibra si è esibito tra piazze e festival ...

Roma - in progetto un quartiere rock : strade dedicate a musicisti : Roma, in progetto un quartiere rock: strade dedicate a musicisti Roma, in progetto un quartiere rock: strade dedicate a musicisti Continua a leggere L'articolo Roma, in progetto un quartiere rock: strade dedicate a musicisti proviene da NewsGo.

'Rock in Roma Summer Fest' - dal 2019 la sinergia tra i festival musicali Romani più famosi : Prende il nome di Rock in Roma Summer Fest la manifestazione che dal 2019 nascera' dalla collaborazione tra i festival musicali Romani Rock in Roma e Roma Summer Fest. Pur mantenendo la loro indipendenza artistica, dalla prossima estate le due kermesse capitoline faranno squadra e garantiranno la nascita di una grande manifestazione capace di coinvolgere migliaia e migliaia di appassionati delle 7 note. Merito agli ideatori ed organizzatori The ...

Presentato oggi il Rock in Roma Summer Fest : Rock in Roma e Roma Summer Fest, le due kermesse di punta della Capitale, si uniranno per dare vita nell’estate 2019 ad un unico grande Festival diffuso sul territorio cittadino. Una co-produzione Fondazione Musica per Roma – The Base che ha l’obiettivo di rendere Roma una grande città della musica in cui cinque tra le location più belle della capitale faranno da palcoscenico ai concerti di grandi big italiani e internazionali: la cavea ...

Rock In Roma Summer Fest - nasce la novità per i concerti nel 2019 : si punta a una platea mondiale : L'unione fa la forza. Rock in Roma e Roma Summer Fest , i due Festival musicali di punta della capitale, rilanciano per l'estate 2019. Insieme, per la prima volta, in un'unica grande maniFestazione, ...

Trevignano Romano - sabato 21 luglio il concerto di Enrico Capuano e la Tammurriata Rock : Trevignano Romano, sabato 21 luglio grande attesa per il concerto di Enrico Capuano e la Tammurriata Rock Sarà Enrico Capuano e la Tammurriata Rock il protagonista del terzo appuntamento con i weekend di luglio dell’estate trevignanese organizzata dal Comune di Trevignano Romano. Dalle 21.30 Piazzale del Molo si tramuterà in una esplosione di musica e divertimento. Molti ricorderanno Capuano come l’emblema e il vero protagonista del classico ...

Chemical Brothers Roma 2018/ Scaletta - Ippodromo delle Capannelle : ecco come si arriva (Roma Rock) : Chemical Brothers Roma 2018, il celebre duo di musica elettronica suonerà questa sera all'Ippodromo delle Capannelle: ecco come si arriva e la probabile Scaletta del Roma Rock.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 09:32:00 GMT)

Little Steven : «Il mondo è impazzito - ci salverà il rock». Stasera live a Roma : 'Questa è la più grande band con cui abbia suonato, siamo in tour da un anno e ci divertiamo da matti'. Sfodera il suo ghigno entusiasta da eterno ragazzino, Steven Van Zandt, alias Little Steven, per ...

Orari e scaletta di Caparezza al Rock In Roma 2018 il 16 luglio - ultimi biglietti e indicazioni per l’Ippodromo delle Capannelle : Con una nuova data della tranche estiva del Prisoner 790 Tour, lunedì 16 luglio va in scena il concerto di Caparezza al Rock In Roma 2018: il cantautore di Molfetta porta il suo nuovo show a supporto dell'ultimo omonimo album in studio sul palco principale della kermesse musicale dell'estate Romana. L'appuntamento al Postepay Rock in Roma è all'Ippodromo delle Capannelle alle ore 21.45, per assistere al concerto di Caparezza con special guest ...

Orari e scaletta de Lo Stato Sociale al Rock in Roma 2018 il 13 luglio - come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle : Venerdì 13 luglio è la volta de Lo Stato Sociale al Rock in Roma 2018: la kermesse dell'estate capitolina ospita la band di Lodo Guenzi sul suo palco principale, quello dell'Ipppdromo delle Capannelle. Dopo l'exploit sanremese continua con successo il tour estivo de Lo Stato Sociale, che è partito lo scorso 8 giugno al Carroponte di Milano e ora sbarca a Roma prima dall'ultima tappa a Bari. Questa la scaletta de Lo Stato Sociale realizzata ...

Coez a Rock in Roma : sabato 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle : Il Festival e gli organizzatori hanno predisposto un vademecum per vivere al meglio l'avvicinamento allo spettacolo del cantautore e rapper campano. Tutte le informazioni utili sono disponibili sul ...