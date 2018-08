6 cibi per chi corre d’estate

Dieta contro la ritenzione idrica : 7 cibi per combatterla : Gambe gonfie e cellulite, questi sono solo alcuni dei sintomi della temuta ritenzione idrica. Per combatterla basta seguire la Dieta giusta e consumare alcuni cibi. Da tempo gli esperti sostengono che la ritenzione idrica sia una malattia a tutti gli effetti. A causarla sono tanti fattori, prima di tutto una vita sedentaria, fumo, alcol e un consumo eccessivo di sale. La soluzione, ancora una volta, arriva dalla tavola e da alcuni alimenti che ...

Cosa sono i cibi fermentati e perché fanno bene? 5 passi per scoprire la cucina con i batteri : La fermentazione è un processo che può essere esteso a molti alimenti, tutto beneficio della nostra salute. Lo spiega Sandor Ellix Zats, nel libro 'Il Mondo della Fermentazione'

cibi fermentati : cosa sono e perché fanno bene alla salute : In ogni boccone che mangiamo ci sono batteri microscopici e funghi. Nonostante saponi antibatterici, creme antimicotiche e medicine antibiotiche, non c'è modo di sfuggire loro. E forse non sempre è un male. Oggi sappiamo infatti che i batteri sono essenziali per la nostra vita.Il microbiota, ovvero l'insieme dei batteri buoni e cattivi che vivono nella nostra pancia, digerisce il cibo, ci protegge da organismi potenzialmente ...

Fake food : dalla pasta col ketchup al 'pepperone' sulla pizza : i cibi italiani più falsificati nel mondo : Il tutto in attesa della Notte Bianca del cibo italiano dedicata a Pellegrino Artusi che si celebrerà in tutto il mondo sabato prossimo 4 agosto, ci si augura con piatti originali e non stravolti. ...

Dieta di agosto : i cibi che ti fanno perdere due chili velocemente : Puntare sulla stagionalità: potrebbe essere questa una delle regole di base per perdere peso, anche nel corso del mese di agosto. Affidarsi a frutta e verdura del periodo può aiutare il corpo ad assumere quei nutrienti di cui ha bisogno. La natura, infatti, ci permette di portare in tavola proprio quello di cui necessita il nostro organismo in un determinato momento. E se scelti con cura questi prodotti possono essere dei preziosi alleati per ...

Ex maestra no vax : le mamme “pensano che dopo un vaccino il figlio diventerà invincibile e invece si assentano una settimana perché stanno male” : “Quando vedo i bambini dover fare un vaccino è sempre molto tosta. Vedi tanta illusione da parte delle mamme che pensano che dopo un vaccino il figlio diventerà invincibile e invece si assentano una settimana perché stanno male“: lo ha dichiarato una ex maestra no vax, contattata da Andrea Lupoli, conduttore del programma “Genetica Oggi” in onda su Radio Cusano Campus, che si è finto interessato alle iniziative del gruppo ...

I cibi preferiti diventano personaggi nel simulatore di ristorante Food Fantasy : Food Fantasy è un gioco manageriale caratterizzato da un'anima e da un look giapponese in cui dovrete creare e gestire un ristorante e salvare il mondo preparando deliziosi manicaretti. Il gameplay simula un ristorante in cui i cibi preferiti prendono vita come personaggi e che potrete arredare e decorare per intrattenere al meglio i clienti. L'articolo I cibi preferiti diventano personaggi nel simulatore di ristorante Food Fantasy proviene da ...

Fortnite : Epic rimuove il Succo Succoso - un bug permetteva di rendersi invincibili : In seguito al rapido moltiplicarsi delle segnalazioni da parte degli utenti, Epic Games ha rimosso da Fortnite con un intervento speciale il Succo Succoso, un potente oggetto curativo recentemente protagonista di un buff che deve aver generato qualche problema tra le linee di codice del gioco.Gli utenti hanno scoperto un bug che permette di bere il Succo Succoso senza consumarlo, potendolo riutilizzare infinite volte. Dato che lo strumento ...

Estate : i cibi migliori per la spiaggia : Estate: tempo di riposo e relax, vacanze per la mente dagli impegni quotidiani ma anche per il corpo, con qualche strappo alla dieta giornaliera. Ma cadere nell'eccesso è facile: l'atmosfera rilassata spinge a provare cibi e bevande troppo calorici e impegnativi, che finiscono per trasformarsi in accumulo di grasso sul girovita. Adulti e bambini sono accumunati da questo destino, che vede la ripresa autunnale più appesantita. Per ovviare a ...

La dieta anti-caldo : i cibi per combattere l’afa e non ingrassare : Come sempre, ci si ritrova ad attendere un anno intero il bel tempo, per poi ritrovarsi, dopo un mese di temperature altissime, a fare la danza della pioggia per poter vedere qualche gocciolina, nella speranza che l’afa faccia un passo indietro. Se nulla possiamo contro il meteo, a meno che non ci si sia davvero specializzati nelle danze propiziatrici per la pioggia, è possibile di certo agire sul nostro organismo, rendendo la digestione più ...

Ecco quali sono i cibi e gli ingredienti più pericolosi al mondo : Si tratta però di uno degli alimenti più letali al mondo: gli organi interni dell'animale, specialmente il fegato e gli occhi, contengono tetradotossina, una sostanza che causa la paralisi e la morte ...

I cibi più pericolosi del mondo : Fugu : Il Fugu è un piatto tipico della cucina giapponese preparato con il temibile pesce palla. Contiene la tetrodotossina, una sostanza in grado di paralizzare i muscoli. Il veleno è 1200 volte più forte ...

Colazione in vacanza - quali cibi scegliere per placare la fame : La Colazione, che secondo la Dieta GIFT dovrebbe rappresentare il pasto più importante della giornata, spesso è trascurata o fatta male dagli italiani, che però fuori dalle mura domestiche scelgono la Colazione...

Alimenti - Branca (OMS) : nessun bollino nero o tasse per i cibi con sale e grassi : L’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Onu non hanno assegnato alcun “bollino nero ai cibi con contenuti elevati di sale, zucchero o grassi, o di votare a favore di tasse per prodotti come le bevande zuccherate“: lo ha precisato Francesco Branca, direttore del Department of Nutrition for Health and Development dell’Oms. “L’obiettivo dell’Oms è promuovere la Salute delle popolazioni, ...