5 mete perfette per una vacanza in campeggio

gqitalia

: San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti: le mete perfette nel mondo e in Italia per vedere le Perseidi - Meteo W… - Tatyannex : San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti: le mete perfette nel mondo e in Italia per vedere le Perseidi - Meteo W… - zazoomnews : San Lorenzo la notte delle stelle cadenti: le mete perfette nel mondo e in Italia per vedere le Perseidi -… - MISTERO_MISTERI : San Lorenzo, stelle cadenti: le mete perfette nel mondo e in Italia per vedere le Perseidi -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Dimenticatevi delle notti in tenda chiusi in un sacco a pelo, costretti a riscaldare la cena con un fornelletto improvvisato. Ilè ormai diventato un’opzione per le vacanze tutt’altro che rudimentale, con buona pace degli amanti della sua versione più caratteristica: e così oggi, all’epoca del glamping e dei villaggi super organizzati con bungalow e comfort di ogni genere, un 13% abbondante di italiani dichiara candidamente di preferirlo ad hotel e case varie ed eventuali. Soprattutto nella fascia di età tra i 23 e i 35 anni, come rivelano i dati dell’International Travel Survey 2018 del portale di viaggi momondo, che ci regala 5 preziosi suggerimenti per destinazioni europee da vivere in chiave camping. In kayak per la Polonia Chi è alla ricerca di un’immersione nella natura troverà nella Masuria una destinazione ideale. Conosciuta per essere il “polmone ...