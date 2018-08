2-1 a Siviglia | Barça vince la Supercoppa

tuttosport

: SPAGNA - 2-1 al Siviglia, il Barça vince la Supercoppa - apetrazzuolo : SPAGNA - 2-1 al Siviglia, il Barça vince la Supercoppa - napolimagazine : SPAGNA - 2-1 al Siviglia, il Barça vince la Supercoppa -

(Di lunedì 13 agosto 2018) ANSA, - ROMA, 13 AGO - Il Barcellona ha vinto ladi Spagna battendo per 2-1 ilnel match giocato a Tangeri, in Marocco. La fida per il primo trofeo della stagione ha visto anche il ...