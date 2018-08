13 idee di business che stanno cambiano l’industria del cibo

wired

(Di lunedì 13 agosto 2018) Dai big data alle soluzioni a impatto zero, tra orti verticali, agricoltura di precisione,su misura e cucina bio, la tecnologia consentirà, in un futuro non molto lontano, di modificare per sempre l’intera filiera alimentare, dal campo alla tavola. La cosiddetta food innovation dunque, avrà un peso importante nel ridefinire abitudini e stili di vita delle persone in tutto il mondo. In Italia sarebbe una mezza rivoluzione: ilè una delle ricchezze nazionali. Il settore agroalimentare del Belpaese vale 132 miliardi di euro, con un livello di export che è aumentato dell’80% negli ultimi dieci anni. Il Future food institute, non profit italiana specializzata nella filiera del, ha passato in rassegna i progetti dei centri che si occupano di ricerca e innovazione in campo alimentare in America e Asia. Impegnato a studiare i prossimi trend alimentari e raccogliere ...