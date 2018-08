13 idee di business che stanno cambiano l’industria del cibo : Dai big data alle soluzioni a impatto zero, tra orti verticali, agricoltura di precisione, cibo su misura e cucina bio, la tecnologia consentirà, in un futuro non molto lontano, di modificare per sempre l’intera filiera alimentare, dal campo alla tavola. La cosiddetta food innovation dunque, avrà un peso importante nel ridefinire abitudini e stili di vita delle persone in tutto il mondo. In Italia sarebbe una mezza rivoluzione: il cibo è ...